Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Γραμμένος, που τραυματίστηκε στο επεισόδιο που έλαβε χώρα την Τετάρτη στο περιστύλιο της Βουλής, με τον ανεξάρτητο βουλευτή, κατηγορούμενο για κακούργημα, Κωνσταντίνο Φλώρο.

Ο κ. Γραμμένος συνοδευόμενος από το δικηγόρο Θεόδωρο Μαντά, προσήλθαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δηλώσουν στην ανακρίτρια της υπόθεσης, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σε δήλωση του ο κ. Μαντάς είπε πως «είναι η πρώτη φορά στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος εν ενέργεια βουλευτή για παράβαση του άρθρου 157 του ΠΚ. Η δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος και διερευνάται το αδίκημα της βιαιοπραγίας εντός του Κοινοβουλίου και μάλιστα σε χρόνο που βρίσκεται σε ενάσκηση των καθηκόντων του» .

Ο κ. Γραμμένος δήλωσε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.

