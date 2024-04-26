Τη στήριξή της στους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» παρέχει η Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μετά το θέμα που προέκυψε από τις καταγγελίες του βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καλλιάνου.

Σε ανακοίνωση που συνυπογράφουν ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος και ο αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Τσιούφης, αναφέρεται ότι «οι καθηγητές όλων των Κλινικών και των Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και της Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, είναι διεθνώς καταξιωμένοι και παρέχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο φροντίδας σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς του Νοσοκομείου».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ αναφέρει:

«Οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και τα Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που λειτουργούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ", από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του πριν 20 χρόνια, προσφέρουν πολύ υψηλού επιπέδου κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Το Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" χαίρει της μεγάλης εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών, όπως φαίνεται από την πολυάριθμη και καθημερινή προσέλευσή τους και τη συνεχή υψηλή πληρότητά του, αποτελώντας κέντρο αναφοράς για όλη τη χώρα.

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης τονίζουμε ότι οι καθηγητές όλων των Κλινικών και των Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και της Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, είναι διεθνώς καταξιωμένοι και παρέχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο φροντίδας σε όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς του Νοσοκομείου, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, με αποτελέσματα εφάμιλλα των καλύτερων ιατρικών κέντρων της Ευρώπης. Συνολικά, το Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" είναι ένας κόμβος αριστείας που συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας της Χώρας».

