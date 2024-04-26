Diane Keaton: Κάθε σκηνή είναι γεμάτη γέλιο στην ταινία «Summer Camp»

Οι βραβευμένες ηθοποιοί Νταϊάν Κίτον, Κάθι Μπέιτς και Άλφρι Γούνταρντ επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με την κωμωδία «Summer Camp».

Σε σενάριο και σκηνοθεσία της Καστίλ Λάντον, η νέα ταινία επικεντρώνεται στην ιστορία τριών γυναικών, «οι οποίες γνωρίζονται από παιδιά καθώς περνούσαν μαζί τα καλοκαίρια τους σε κατασκήνωση.

Ωστόσο με τα χρόνια έχουν απομακρυνθεί και όταν τους δίνεται η ευκαιρία να ξανασυναντηθούν σε μία κατασκήνωση την αποδέχονται, άλλη με δυσφορία και άλλη με ενθουσιασμό», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Στο πλευρό τους πρωταγωνιστούν οι Ντένις Χάισμπερτ, Γιουτζίν Λεβί, Τζος Πεκ, Νικόλ Ρίτσι και Μπέβερλι Ντ' 'Αντζελο.

Η Νταϊάν Κίτον, η οποία είναι και παραγωγός δήλωσε στο PEOPLE ότι η πιο «τρομακτική» σκηνή για εκείνη ήταν όταν έπρεπε να κάνει ράφτινγκ σε ποτάμι.

«Ο απόλυτος τρόμος στο πρόσωπό μου τα λέει όλα» είπε χαρακτηριστικά. «Ήμουν νευρική και πολύ αγχωμένη μέσα στο νερό».

They haven't seen each other since childhood, but 𝘢𝘭𝘮𝘰𝘴𝘵 nothing has changed. #SummerCamp starring Diane Keaton, Kathy Bates, and Alfre Woodard is only in theaters May 31. pic.twitter.com/PlsesKaSrC — Roadside Attractions (@roadsidetweets) April 25, 2024

Περιέγραψε τις συμπρωταγωνίστριές της «υπέροχες, ευγενικές και τρυφερές» ενώ αποκάλυψε ότι «κάθε σκηνή μαζί τους ήταν γεμάτη γέλιο».

Όσο για τον παρτενέρ της Γιουτζίν Λεβί υπογράμμισε: «Μην ξεχάσετε τη σκηνή του φιλιού με τον Γιουτζίν. Ήταν μία έκπληξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

