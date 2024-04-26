Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε σήμερα, στη διάρκεια της συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, τις ανησυχίες του αναφορικά με την υποστήριξη του Πεκίνου προς τη Μόσχα, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Άντονι Μπλίνκεν «συζήτησε ανησυχίες που αφορούν την υποστήριξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη βιομηχανική βάση της ρωσικής άμυνας», καθώς και την Ταϊβάν, τη Νότια Σινική Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το ταξίδι του Μπλίνκεν στην Κίνα - το δεύτερο του μέσα σε ένα χρόνο - έρχεται καθώς οι δύο παγκόσμιες δυνάμεις επιδιώκουν να επεκτείνουν την επικοινωνία και να σταθεροποιήσουν τους δεσμούς τους ενώ παράλληλα εξετάζουν μια σειρά από ακανθώδη ζητήματα.

«Πρέπει η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στη σωστή κατεύθυνση για να προχωρήσουν με σταθερότητα ή να επιστρέψουν σε μια καθοδική πορεία; Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα για τις δύο χώρες μας και δοκιμάζει την ειλικρίνεια και τις ικανότητές μας», είπε ο Ουάνγκ στον Μπλίνκεν.

Στα σχόλιά του στον Ουάνγκ, ο Μπλίνκεν επεσήμανε μια «κοινή ευθύνη» μεταξύ των δύο χωρών για «να διασφαλίσουμε ότι είμαστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς σχετικά με τους τομείς όπου έχουμε διαφορές, τουλάχιστον, για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις, για να αποφύγουμε λάθος υπολογισμούς. Ελπίζω ότι μπορούμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο στα θέματα στα οποία οι πρόεδροί μας συμφώνησαν ότι πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά και να ξεκαθαρίσουμε τις διαφορές μας, τις προθέσεις μας και να ξεκαθαρίσουμε ο ένας στον άλλον πού βρισκόμαστε», τόνισε ο Μπλίνκεν.

O Μπλίνκεν συναντάται και με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Την ανακοίνωση έκανε ο κινέζος υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας Ουάνγκ Σιαοχόνγκ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

