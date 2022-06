Στόλτενμπεργκ: Να αντιμετωπιστούν «το συντομότερο» οι ανησυχίες της Τουρκίας για Φινλανδία – Σουηδία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στήριξε και τη Δευτέρα την Άγκυρα, επιμένοντας ότι «πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες για την ασφάλεια όλων των συμμάχων».

«Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι αντιρρήσεις της Τουρκίας σχετικά με την ένταξη στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό, και η Σουηδία με την Φινλανδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό» πρόσθεσε ο επικεφαλής της Συμμαχίας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Σουηδίας.



«Οι εν εξελίξει αλλαγές στους νόμους περί τρομοκρατίας, και στους κανονισμούς για τις εξαγωγές είναι ευπρόσδεκτες για την κάλυψη των ανησυχιών της Τουρκίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ» υποστήριξε.

Today, @SwedishPM Magdalena Andersson received NATO Secretary General @JensStoltenberg. They discussed Sweden and Finland’s NATO membership applications, Russia’s invasion of Ukraine and the security situation in our neighbourhood. pic.twitter.com/2LMRmZo1fm