Σαν σήμερα, στις 26 Απριλίου του 1986, συνέβη το πυρηνικό δυστύχημα του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία - μια καταστροφή ευρείας κλίμακας,.

Αυτό το πυρηνικό δυστύχημα, που θεωρείται το σοβαρότερο στην ιστορία, προκάλεσε τη μόλυνση τεράστιων εκτάσεων, κυρίως στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, με καταστρογικές συνέπειες και για την υπόλοιπη Ευρώπη

Με αφορμή την σημερινή 38η επετείο από την καταστροφή στο Τσέρνομπιλ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο ανάλογου πυρηνικού ατυχήματος στον σταθμό της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, τον οποίο έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, σχεδόν αμέσως μετά την εισβολή τους στη χώρα.

«Έχουν περάσει 785 ημέρες από τότε που οι Ρώσοι τρομοκράτες πήραν όμηρο τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», κατήγγειλε σήμερα ο Ζελένσκι στο Χ.

«Εναπόκειται σε όλον τον κόσμο να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να απελευθερωθεί ο σταθμός της Ζαπορίζια και να επιστρέψει στον έλεγχο της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι «αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν νέες καταστροφές» όπως αυτή του Τσερνόμπιλ.

Πριν από την κατάληψή του, ο σταθμός της Ζαπορίζια παρήγαγε το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν μέσω της Λευκορωσίας στην ιδιαίτερα ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Τσερνόμπιλ και κατέλαβαν το εργοστάσιο, που δεν είναι πλέον σε λειτουργία.

Έμειναν εκεί για ένα μήνα, προτού αποχωρήσουν και αφού προχώρησαν στη λεηλασία εξοπλισμού, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια συνέχισε να λειτουργεί τους πρώτους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή, παρά την κατάληψή του από τις ρωσικές δυνάμεις και τους βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν στη γύρω περιοχή. Σταμάτησε να λειτουργεί το φθινόπωρο του 2022.

Κίεβο και Μόσχα έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα ότι έχουν βομβαρδίσει την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό.

