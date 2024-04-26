Ιδιοκτήτης φάρμας αλόγων στη Βόρεια Ελλάδα καταγγέλθηκε ότι προέβη σε θωπείες σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών γυμνασίου ενώ αυτές έκαναν ιππασία, στη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής.
Την καταγγελία έκανε ο διευθυντής του σχολείου και ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου ιδιοκτήτη της φάρμας.
Οι δύο μαθήτριες, 15 και 13 ετών, εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγο, ενώ σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, με την οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
