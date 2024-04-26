Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη ιδιοκτήτης φάρμας αλόγων για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών, ενώ τα κορίτσια έκαναν ιππασία

Την καταγγελία έκανε ο διευθυντής του σχολείου και ο 59χρονος συνελήφθη 

alogo

Ιδιοκτήτης φάρμας αλόγων στη Βόρεια Ελλάδα καταγγέλθηκε ότι προέβη σε θωπείες σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών γυμνασίου ενώ αυτές έκαναν ιππασία, στη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής.

Την καταγγελία έκανε ο διευθυντής του σχολείου και ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου ιδιοκτήτη της φάρμας.

Οι δύο μαθήτριες, 15 και 13 ετών, εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγο, ενώ σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, με την οποία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σεξουαλική παρενόχληση ανήλικη μαθήτριες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark