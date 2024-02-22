Πολωνία: Πρωτοβουλία Τουσκ για να μείνουν ανοιχτά τα σύνορα με την Ουκρανία

Η Πολωνία θα εγγράψει τα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία στον κατάλογο των «κρίσιμης σημασίας υποδομών» για να αποφευχθούν οι εμπλοκές που μπορεί να διαταράξουν την μεταφορά στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, ανακοίνωσε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Επειτα από τον μακροχρόνιο αποκλεισμό των πολωνο-ουκρανικών συνόρων από οδηγούς φορτηγών, οι πολωνοί αγρότες ξεκίνησαν σήμερα νέες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αποκλείοντας δεκάδες δρόμους στην χώρα και συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία, καταγγέλλοντας τις «ανεξέλεγκτες» εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την εμπόλεμη χώρα και την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ουκρανικό σιτάρι χύθηκε στον δρόμο και στις σιδηροδρομικές γραμμές από οργισμένους αγρότες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο και στην Βαρσοβία.

«Για την υπάρξει 100% εγγύηση ότι η στρατιωτική, ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια θα φθάνει χωρίς καθυστέρηση στην Ουκρανία, τα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία, ορισμένες οδικές αρτηρίες και σιδηροδρομικές γραμμές θα περιληφθούν στον κατάλογο των κρίσιμης σημασίας υποδομών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Αυτό θα σημαίνει επίσης διαφορετική οργάνωση στα συνοριακά φυλάκια, στους δρόμους και στις σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούν στα ουκρανικά σύνορα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι μέχρι σήμερα «δεν υπήρξαν ποτέ σημαντικά προβλήματα» με τις μεταφορές στρατιωτικής ή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι η συνάντηση ανάμεσα στην πολωνική και την ουκρανική κυβέρνηση θα διεξαχθεί «όπως είναι προγραμματισμένο» στις 28 Μαρτίου στην Βαρσοβία.

Ο πολωνός πρωθυπουργός δεν συμφώνησε σε αίτημα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση στα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες εντός της εβδομάδας.

«Εχουμε ήδη συναντηθεί στο Κίεβο (...) με τον πρωθυπουργό (της Ουκρανίας) Ντένις Σμιχάλ και ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημερώθηκε για το ότι η συνάντηση ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου στην Βαρσοβία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε χθες ταχείες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις για την επίλυση του αποκλεισμού των συνόρων από τους πολωνούς αγρότες.

Ο Ντόναλντ Τουσκ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι πολιτικές επαφές ανάμεσα στους υπουργούς των δύο χωρών «διεξάγονται αδιάκοπα» και ότι ο ίδιος «βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον ουκρανό ομόλογό του».

Πηγή: skai.gr

