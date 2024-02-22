Η πολωνική κυβέρνηση εξέφρασε χθες Τετάρτη ανησυχία για αυτή που θεωρεί ότι αποτελεί προσπάθεια των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών να επηρεάσουν τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών στην ανατολικοευρωπαϊκή χώρα.

«Κατά την άποψή μας, αντιουκρανικά συνθήματα που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων αποκλεισμών δρόμων από αγρότες» οφείλονταν σε προσπάθεια «της ρωσικής κατασκοπείας» προκειμένου να «διεισδύσει» και ακόμη και να «πάρει τον έλεγχο» των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Βαρσοβία χθες.

Η ανακοίνωση αναφέρεται σε πανό που εξυμνούσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Αγρότες στην Πολωνία διαδηλώνουν το τελευταίο διάστημα εναντίον της κοινής αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και της εισαγωγής φθηνών αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία. Τις τελευταίες ημέρες απέκλεισαν δρόμους και κόμβους σε διάφορους τομείς της χώρας και άδειασαν σιτηρά που μετέφεραν ουκρανικά φορτηγά σε συνοριακή διέλευση.

Κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην κοινότητα Γκορζίτσκι, σε τρακτέρ που συμμετείχε στην κινητοποίηση είχαν τοποθετηθεί σοβιετική σημαία και πανό με τη φράση «Πούτιν, καθάρισε την Ουκρανία, τις Βρυξέλλες και τους κυβερνώντες μας», σύμφωνα με πολωνικά ΜΜΕ.

Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα σε βάρος αγρότη για «προπαγάνδα υπέρ του φασισμού, του κομμουνισμού ή άλλων αυταρχικών μορφών διακυβέρνησης», καθώς και υποκίνηση μίσους, σύμφωνα με τον πολωνικό Τύπο.

Πολιτικά και στρατιωτικά, η Πολωνία συγκαταλέγεται στους πιο σθεναρούς συμμάχους της Ουκρανίας. Η χώρα έχει υποδεχθεί περίπου 1 εκατομμύριο ουκρανούς πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

