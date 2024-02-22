Σε μία ένδειξη της όλο και αυξανόμενης επιθετικής συμπεριφοράς από τη Μόσχα, ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας είπε την Πέμπτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις απείλησαν να καταρρίψουν γαλλικά αεροσκάφη που περιπολούσαν στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, αναφέρει το Associated Press.

Ο υπουργός, Σεμπαστιέν Λεκόρνου, δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις γαλλικές πτήσεις ή αεροσκάφη που εμπλέκονται στην απειλή για κατάρριψη. Ωστόσο, είπε ότι η Ρωσία επιστρέφει σε μια «ιδιαίτερα επιθετική» στάση που θυμίζει τη συμπεριφορά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

«Πριν από ένα μήνα, για να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, ένα ρωσικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας απείλησε να καταρρίψει γαλλικά αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα όταν βρισκόμασταν σε μια ελεύθερη διεθνή ζώνη όπου περιπολούσαμε», είπε στο ραδιόφωνο RTL.

«Η συμπεριφορά της Ρωσίας το 2024 δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε το 2022 και, προφανώς, πριν από την επιθετικότητα στην Ουκρανία», είπε ο υπουργός. «Εξηγείται από το γεγονός ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει δυσκολίες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία».

Ένας εκπρόσωπος του γαλλικού στρατού, ο συνταγματάρχης Pierre Gaudillière, είπε ότι ο Λεκόρνου αναφερόταν σε ένα περιστατικό στα μέσα Νοεμβρίου που αφορούσε ένα από τα τέσσερα γιγάντια αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου της Γαλλίας ή AWACS, αεροσκάφη επιτήρησης. Ο Gaudillière περιέγραψε το περιστατικό ως πρωτοφανές για γαλλική πτήση στην περιοχή αυτή.

«Ήταν ένα γαλλικό AWACS», που πετούσε πάνω από τα διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, είπε ο Gaudillière. «Απειλήθηκε από τους Ρώσους μέσω ραδιοσυχνότητας».

«Ήταν μια ιδιαίτερα επιθετική ανταλλαγή», πρόσθεσε. «Είναι η πρώτη».

Γάλλοι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας περιπολούν τακτικά στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, μέρος των προσπαθειών της στρατιωτικής συμμαχίας των 31 εθνών να ενισχύσει την άμυνά της από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια.

Οι γαλλικές πτήσεις περιλαμβάνουν περιπολίες μεγάλης εμβέλειας από τα αεροσκάφη επιτήρησης AWACS. Πετώντας ψηλά πάνω από την ακτή της Μαύρης Θάλασσας, χρησιμοποιούν το ισχυρό ραντάρ και άλλο εξοπλισμό επιτήρησης για να ελέγξουν απέναντι στη χερσόνησο της Κριμαίας που κατέλαβε η Ρωσία από την Ουκρανία και προσάρτησε το 2014. Οι πτήσεις επιτήρησης μπορούν να εντοπίσουν εκτοξεύσεις πυραύλων, αερομεταφερόμενους βομβαρδισμούς και άλλη στρατιωτική δραστηριότητα στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι πιλότοι έχουν κατά καιρούς ξεκαθαρίσει ότι δεν τους αρέσει να τους παρακολουθούν.

Το 2022, ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος εκτόξευσε έναν πύραυλο κοντά σε ένα αεροσκάφος παρακολούθησης RC-135 Rivet Joint της βρετανικής αεροπορίας που πετούσε στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε η βρετανική κυβέρνηση . Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε βίντεο τον Μάρτιο του 2023 με ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος να ρίχνει καύσιμα σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος παρακολούθησης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ . Το drone συνετρίβη στη Μαύρη Θάλασσα.



