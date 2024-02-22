Ο Μπάιντεν στηρίζει τον Ολλανδό πρωθυπουργό Ρούτε για νέο επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν υποστηρίζει τον Ολλανδό πρωθυπουργό, Μαρκ Ρούτε, ως επόμενο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν υποστηρίζει ρητά την υποψηφιότητα του πρωθυπουργού Ρούτε για να γίνει ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ρούτε, ο οποίος θεωρείται φαβορί για τη διαδοχή του Γενς Στόλτενμπεργκ στη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, είχε εκφράσει πέρυσι το ενδιαφέρον του για τη θέση.

Νωρίτερα σήμερα το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης πως υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Ρούτε για να τεθεί επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός με την πιο μακροχρόνια θητεία στην Ολλανδία, είχε ανακοινώσει απροσδόκητα τον Ιούλιο πως αποχωρεί από την ολλανδική πολιτική, αλλά παραμένει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού μετά τις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, ο Ρούτε είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός επίσημος υποψήφιος για τη θέση.

Πηγή: skai.gr

