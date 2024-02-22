Λογαριασμός
Αυστραλία: Χιλιάδες εγκαταλείπουν τη Βικτώρια λόγω πυρκαγιάς που μαίνεται εκτός ελέγχου - Δείτε βίντεο

Πάνω από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα υποστηριζόμενοι από 24 αεροπλάνα και πάνω από 100 οχήματα, αναφέρουν οι αρχές

Φωτιές_Αυστραλία

Πάνω από 2.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από πόλεις στο δυτικό τμήμα της πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας εξαιτίας πυρκαγιάς σε θαμνώδεις εκτάσεις που μαίνεται εκτός ελέγχου σήμερα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ζήτησε από τους κατοίκους των πόλεων Ράγκλαν και Μπόφορτ, όπου ζουν περίπου 2.000 άνθρωποι, και σε αυτούς στις γύρω περιοχές να εγκαταλείψουν τις εστίες τους όσο είναι ακόμη ασφαλές και να κατευθυνθούν ανατολικά στον κοντινό περιφερειακό κόμβο Μπάλαρατ, που βρίσκεται 95 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης.

Φωτιά μαίνεται σε έκταση περίπου 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Μπάλαρατ. Φωτιά μαίνεται επίσης εκτός ελέγχου σε παρόμοια έκταση που βρίσκεται δυτικότερα.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας Τζασίντα Άλαν δήλωσε ότι πάνω από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα, υποστηριζόμενοι από 24 αεροπλάνα και πάνω από 100 οχήματα. Σύντομα προγραμματίζεται να σταλούν για να μετάσχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης κι άλλα.

"Η άμεση απομάκρυνση είναι η ασφαλέστερη επιλογή γι'αυτές τις κοινότητες", σημείωσε η πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. "Αν βρισκόσαστε σε αυτές τις περιοχές, παρακαλώ να ακολουθήσετε αυτήν την σύσταση, παρακαλώ να ενεργήσετε τώρα για να σώσετε τη ζωή σας".

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε ιδιοκτησίες, αλλά σημείωσαν ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να υπάρξει ακριβής εικόνα της κατάστασης.

Μεγάλες περιοχές της πολιτείας βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για πυρκαγιές και το Γραφείο Μετεωρολογίας εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιών για διάφορες περιοχές λόγω των θερμών και ξηρών ανέμων και της πιθανότητας θυελλών.

Οι φωτιές δυτικά της Μπάλαρατ αναμένεται να επιδεινωθούν στη διάρκεια της νύχτας έως περίπου τα μεσάνυχτα, όταν αναμένεται μια εξασθένηση των ανέμων, δήλωσε παράλληλα ο Τζέισον Χέφερναν, επικεφαλής της αρχής της χώρας για τις πυρκαγιές κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου.

Οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν άνω των 40 βαθμών Κελσίου στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας στις 15:00 τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδος).

