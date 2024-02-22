«Ειλικρινά, δεν γνώριζα ότι υπήρχε ρωσικό πολυτελές αυτοκίνητο», σχολίασε ειρωνικά ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με το δώρο που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. «Ελπίζω ότι ο Κιμ πήρε επέκταση της εγγύησης», συμπλήρωσε ο Μάθιου Μίλερ.

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε την Τρίτη πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρέλαβε ένα ρωσικής κατασκευής αυτοκίνητο που του δώρισε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, χωρίς να διευκρινίζονται το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του. Η αδερφή του βορειοκορεάτη ηγέτη «διαβίβασε τις ευχαριστίες του Κιμ Γιονγκ Ουν προς τον Πούτιν», υπογραμμίζοντας ότι το δώρο καταδεικνύει τις ξεχωριστές σχέσεις των δύο ηγετών σε προσωπικό επίπεδο.

Ο Κιμ φέρεται να διατηρεί συλλογή από πολυτελή οχήματα που έχει φέρει λαθραία στη χώρα του. Τον Σεπτέμβριο, κατά την επίσκεψή του σε διαστημικό κέντρο της ρωσικής Άπω Ανατολής, είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την προεδρική λιμουζίνα Aurus Senat του Πούτιν.

Αστειευόμενος με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε χθες Τετάρτη: «Δεν είμαι σίγουρος ότι σε περίπτωση που σκόπευα να αγοράσω πολυτελές αυτοκίνητο, θα έψαχνα στη Ρωσία, ακόμα κι αν δεν υπήρχε το ζήτημα των κυρώσεων».

«Ωστόσο, ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απαιτούν από όλα τα κράτη μέλη να απαγορεύουν την προμήθεια τόσο μεταφορικών οχημάτων όσο και πολυτελών αυτοκινήτων» στη Βόρεια Κορέα, υπογράμμισε ο Μάθιου Μίλερ και συμπλήρωσε πως, εφόσον αληθεύει η συγκεκριμένη αναφορά, «φαίνεται ότι για ακόμη μια φορά η Ρωσία παραβιάζει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχει υπερψηφίσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.