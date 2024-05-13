Τηλεοπτική Πειρατεία: Η σιωπηλή απειλή πίσω από την αθλητική κορυφή - Πώς η νομιμότητα διαμορφώνει την επιτυχία των ελληνικών ομάδων

Η αγάπη για τον αθλητισμό μας ενώνει και μας ενθουσιάζει, έτσι και οι φετινές συμμετοχές των ελληνικών ομάδων σε EuroLeague και Conference League. Οι εκρηκτικές συναισθηματικές καταστάσεις, οι πνευματικές αντιπαραθέσεις και οι μοναδικές στιγμές του αθλητισμού, μας καθηλώνουν και μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Οι αθλητικές επιτυχίες των ομάδων όμως δεν επηρεάζουν μόνο τους ενήλικες, αλλά και τα παιδιά, αφού μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά να επιδιώξουν τους δικούς του στόχους και όνειρα και να διδαχθούν τη σημασία της προσπάθειας, της αφοσίωσης και της αντίδρασης στην αντίθεση. Η αντιμετώπιση της αποτυχίας μπορεί να γίνει πιο εύκολη όταν το παιδί βλέπει παραδείγματα επιτυχίας μετά από αντίστοιχες δυσκολίες και η κοινή εμπειρία της υποστήριξης της ομάδας μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε, πως να ξεχάσει κανείς την ημέρα που η Ελλάδα βγήκε για πρώτη φορά στους δρόμους για ένα αθλητικό γεγονός, όταν στις 14 Ιουνίου 1987 ταυτίστηκε όσο ποτέ ξανά με την Εθνική Ομάδα του μπάσκετ που έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτή η επίτευξη σηματοδότησε ένα μεγάλο ορόσημο για το ελληνικό μπάσκετ και αύξησε το ενδιαφέρον και τη στήριξη για το άθλημα στην Ελλάδα.



Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη των φώτων και την αίγλη των επιτυχιών, τα τελευταία χρόνια κρύβεται μια σκοτεινή απειλή: η τηλεοπτική πειρατεία. Η τηλεοπτική πειρατεία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στην εποχή μας. Αν και πολλοί από εμάς μπορεί να μην το σκεφτούμε συχνά, η πειρατεία αποτελεί μια πηγή τεράστιου και παράνομου εισοδήματος για εγκληματικές οργανώσεις παγκοσμίως. Η διάθεση πειρατικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου, αλλά και μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει δημιουργήσει έναν υπόκοσμο που εκμεταλλεύεται την αθωότητά μας, παραβιάζοντας πνευματικά δικαιώματα και προκαλώντας τεράστιες ζημιές στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τα τηλεοπτικά δίκτυα, τους δημιουργούς περιεχομένου και φυσικά στις θέσεις εργασίας. Πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι καμία αθλητική ομάδα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τα έσοδα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τους χορηγούς, αφού αυτά αποτελούν τον βασικό κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης τους και της συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλών απαιτήσεων.



Στην Ελλάδα, αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και συγκλονιστική. Ενώ η τηλεοπτική πειρατεία συνεχίζει να απορροφά τεράστια παράνομα έσοδα εκατομμυρίων από τη νόμιμη αγορά, ο αθλητισμός μας βρίσκεται σε μια φάση μεγάλων επιτυχιών. Οι ελληνικές ομάδες έχουν καταφέρει να προκριθούν σε τελικούς ευρωπαϊκών αγώνων, κερδίζοντας τις καρδιές και τον σεβασμό του κοινού. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως αφορμή για γιορτή. Αντίθετα, πρέπει να δούμε την καταπολέμηση της τηλεοπτικής πειρατείας ως έναν ακόμη τρόπο να στηρίξουμε την επιτυχία των ελληνικών ομάδων. Παρατηρείται ότι η καταπολέμηση και η μείωση της πειρατείας, αυξάνει τα οφέλη των ομάδων και φέρνει επιτυχίες. Η καταπολέμηση της πειρατείας δεν είναι απλά ένα θέμα νομικής τάξης, αλλά μια υποστήριξη για τον αθλητισμό και τους αθλητές μας. Κάθε ευρώ που αφαιρείται από τους πειρατές είναι ένα ευρώ που επενδύεται στην ανάπτυξη και την επιτυχία των ομάδων μας.



Τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα έχουν γίνει δεκάδες επιχειρήσεις κατά της τηλεοπτικής πειρατείας, με δεκάδες συλλήψεις και πολυετείς φυλακίσεις στα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.

Ειδικά, τον τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί:

12 συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά της τηλεοπτικής πειρατείας σε σπίτια και καταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

40 συλλήψεις.

6 προφυλακίσεις ηγετικών στελεχών.

Δεκάδες εντάλματα σύλληψης.

40.000 τελικοί απλοί χρήστες παράνομου τηλεοπτικού περιεχομένου βρίσκονται στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από τα πελατολόγια που βρέθηκαν στις αστυνομικές επιχειρήσεις.

Δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις, κακουργηματικού χαρακτήρα σε δικαστήρια σε όλη την επικράτεια, με πολλά χρόνια φυλάκισης στους εμπλεκόμενους.

10.000+ reporting live links, streaming content & illegally social media.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπουργού Πολιτισμού, η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει εκδώσει τον τελευταίο χρόνο 122 αποφάσεις διακοπής πειρατικού περιεχομένου, έχουν διακοπεί 1055 πειρατικές διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), καθώς και 91 παράνομες ιστοσελίδες.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει διαρροή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που συσσωρευτικά τα τελευταία δέκα χρόνια υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικά, αίσθηση προκάλεσαν τα ευρήματα στις κάτωθι συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά της τηλεοπτικής πειρατείας, σύμφωνα και με ορισμένα δελτία τύπου και ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας:

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που υπολογίζεται ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη ύψους 10.000.000 ευρώ είχε γίνει από την Ασφάλεια της Πάτρας πέρυσι, οπότε και συνέλαβε τα 7 μέλη της, εκ των οποίων κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι τέσσερις και είναι στο στόχαστρο περίπου 2.000 παράνομοι συνδρομητές.

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τον Σεπτέμβριο του 2023, που δραστηριοποιούνταν στην παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, εξαρθρώθηκε πάλι από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, όπου συνελήφθησαν, σε περιοχές της Πάτρας και της Αττικής, 10 μέλη (εννέα ημεδαποί - ένας αλλοδαπός), μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, ο ταμίας και οι ενδιάμεσοι πωλητές (dealers). Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχοντας συγκροτήσει πελατολόγιο 13.000 ατόμων στην Ελλάδα, κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους άνω των 25.000.000 ευρώ, προκαλώντας ταυτόχρονα οικονομική ζημία στις δικαιούχες εταιρείες, ύψους 100.000.000 ευρώ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τον Δεκέμβριο του 2023 εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών καναλιών. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 12 μελών της οργάνωσης, από τα οποία συνελήφθησαν τα -9-. Συνελήφθησαν επίσης -2- άτομα για παράνομη αναμετάδοση και θέαση, αντίστοιχα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και -43- άτομα πελάτες της οργάνωσης, για παράνομη θέαση συνδρομητικών υπηρεσιών. Το πελατολόγιο της οργάνωσης αριθμούσε τουλάχιστον -2.000- άτομα σε Αττική, Ηλεία, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, που τώρα είναι πλέον στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που είχαν αποκομίσει ξεπερνά τις -420.000- ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά σε βάρος των νόμιμων εταιρειών παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών προγραμμάτων ανέρχεται στα -2.240.000- ευρώ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνελήφθη, τον Δεκέμβριο του 2023, 45χρονος ημεδαπός στην Εύβοια, ο οποίος είχε συγκροτήσει ομαδικό κανάλι στο telegram με περισσότερα από 26.000 εγγεγραμμένα μέλη από όλη την Ελλάδα, μέσω των οποίων μοιραζόταν την τηλεοπτικό σήμα συνδρομητικών καναλιών χωρίς να καταβάλουν νόμιμη συνδρομή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, κατ’ εξακολούθηση και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και οι 26.000 τελικοί χρήστες.

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2024, έχουν γίνει τουλάχιστον 6 συντονισμένες επιχειρήσεις κατά της τηλεοπτικής πειρατείας σε σπίτια και καταστήματα σε όλη την επικράτεια, με πλήθος αντίστοιχων ευρημάτων και πληροφορίες αναφέρουν ότι προχωρούν γοργά και οι διαδικασίες ταύτισης των τελικών απλών χρηστών παράνομου τηλεοπτικού περιεχομένου, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από τα πελατολόγια που βρέθηκαν στις αστυνομικές επιχειρήσεις.

Αυτές οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται, κάνουν περισσότερα από το απλό στέρημα πειρατικού περιεχομένου. Συνειδητοποιούν την ανάγκη για ένα νόμιμο και δίκαιο περιβάλλον που ευνοεί τη δημιουργία και την καινοτομία. Μέσα από την υποστήριξη νόμιμων πλατφορμών, συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας πολιτιστικής κοινότητας που σέβεται τα δικαιώματα των δημιουργών και των αθλητών και ενθαρρύνει τη δημιουργία νέου περιεχομένου και υγιούς πρωταθλητισμού. Κάθε νόμιμη αγορά δημιουργεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για τους δημιουργούς, τους αθλητές και τους καλλιτέχνες, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη, τον πρωταθλητισμό και τον πολιτισμό.

Σε μια εποχή που η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης, η επίμονη προσπάθεια για την καταπολέμηση της τηλεοπτικής πειρατείας αναδεικνύει την Ελλάδα ως πρωτοπόρο στην προάσπιση του νόμου, της καινοτομίας και την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους. Με αυτόν τον τρόπο, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή ανάπτυξης, ευημερίας, πολιτιστικού πλούτου και περισσότερων αθλητικών επιτυχιών.

