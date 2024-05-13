Τα πάνω κάτω και νέο ενδιαφέρον για ακόμα μια φορά στο ριάλιτι επιβίωσης. Οι παίκτες έλαβαν ένα μήνυμα το οποίο τους καλούσε σε έκτακτο συμβούλιο του νησιού. Εκεί ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι στο εξής οι ασυλίες θα κρίνονται σε αγώνες όπου θα συμμετέχουν και Τούρκοι παίκτες. Επιπλέον για τις δύο επόμενες εβδομάδες δεν θα υπάρξει αποχώρηση.

Οι Survivors αφού ενθουσιάστηκαν ακούγοντας τα νέα, έμενε να δουν στην πράξη πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Για αρχή οι δύο ομάδες έπρεπε να επιλέξουν Τούρκους παίκτες που θέλουν στο πλευρό τους. Στη συνέχεια μπήκαν στην πίστα και πάλεψαν για τη νίκη όπως κάνουν εδώ και αρκετούς μήνες, όμως για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ο πάγκος ήταν ξανά γεμάτος. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη νίκη του Γιώργου Γκιουλέκα απέναντι στον Ογκεντάι.

Δυναμικό το ξεκίνημα και για τη Σταυρούλα που πήρε τον πόντο απέναντι στη Νεφισέ. Η ένταση του αγώνα οδήγησε τον Σταμάτη στο να εξαντληθεί και λίγο αργότερα να μην μπορεί να σηκωθεί από το έδαφος.

Πολύ καλά τα πήγε και η Κατερίνα Δαλάκα, που λίγο πριν τη λήξη του αγώνα έβαλε μπροστά την ομάδα της νικώντας την Ντάμλα.

Ο αγώνας πήγαινε πόντο πόντο και τελικά κατέληξε στο Flag race. Εκεί ο Φάνης με τη Σταυρούλα ήταν καλύτεροι από Γκιουλέκα και Δαλάκα και πήραν τη νίκη και την ασυλία.

Οι ηττημένοι Κόκκινοι έπρεπε να ψηφίσουν ξανά έναν συμπαίκτη τους. Την προηγούμενη φορά η Δώρα βγήκε υποψήφια με 5 ψήφους. Αυτή τη φορά η μόνη που άλλαξε την ψήφο της ήταν η Δαλάκα, όμως και πάλι η 47χρονη θα πρέπει να παλέψει στη μονομαχία για την παραμονή της.

Πηγή: skai.gr

