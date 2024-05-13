Άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες προβλέπει για σήμερα Δευτέρα η ΕΜΥ.

Στη Θράκη παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες και βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και στη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες και βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ

Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν στα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και αργότερα στο Αιγαίο θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

