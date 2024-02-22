Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή που οι αρχές θεωρούν πως ήταν σύγκρουση συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία Γκερέρο, στο νότιο Μεξικό, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στο χωριό Λας Τούνας, όπου προχθές Τρίτη εντοπίστηκαν πέντε απανθρακωμένα πτώματα, σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία.

«Κάνουμε την υπόθεση, χωρίς να έχουμε όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή μας ακόμη, πως πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ συμμοριών εγκληματιών. Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 12 θάνατοι», είπε ο μεξικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε πρωί, χωρίς να διευκρινίσει αν στον απολογισμό αυτόν συμπεριλαμβάνονται τα πέντε πτώματα που βρέθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας προχθές.

Σημείωσε ακόμη ότι η επιχείρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης συνεχίζεται στη δυσπρόσιτη περιοχή και ότι ανέμενε πως θα είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, συγκρούστηκαν μέλη των καρτέλ Λα Φαμίλια Μιτσοακάνα και Λος Τλάκος, σε ανταγωνισμό για τον έλεγχο της περιοχής, από όπου διέρχονται οδοί διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον ειδικό Νταβίντ Σαουσέδο, η κλιμάκωση της βίας στην περιοχή είναι επόμενο της προσπάθειας της συμμορίας Λα Φαμίλια Μιτσοακάνα, η οποία κυριαρχεί στη γειτονική πολιτεία Μιτσοακάν, να επεκτείνει τον έλεγχό της στην Γκερέρο, η οποία συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της χώρας και σε αυτές που πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας στο Μεξικό.

«Επιδιώκει να εξαπλώσει την εδαφική της βάση» και «συναντά αντίσταση από άλλες συμμορίες στην περιοχή», εξήγησε ο αναλυτής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, η σύγκρουση αυτή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.890 άνθρωποι το 2023.

Το χωριό Λας Τούνας υπάγεται διοικητικά στον δήμο Σαν Μιγκέλ Τοτολάπαν, όπου εκτελεστές είχαν δολοφονήσει μέρα μεσημέρι κάπου 20 ανθρώπους τον Οκτώβριο του 2020.

Η πολιτεία Γκερέρο είναι γνωστή τόσο για τις παραλίες της στον Ειρηνικό, που αποτελούν μαγνήτη για τους τουρίστες, όσο και για τη βία των καρτέλ, που διεκδικούν τον έλεγχο καλλιεργειών οπιοπαπαρούνας και οδών διακίνησης ουσιών.

Στο Μεξικό έχουν διαπραχθεί κατά επίσημους αριθμούς πάνω από 420.000 δολοφονίες αφότου κηρύχθηκε στα τέλη του 2006 από τον τότε πρόεδρο της χώρας Φελίπε Καλδερόν ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

