Έξι στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη - Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Έξι στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πέρυσι είτε ζημιές είτε μηδενικό φορολογητέο εισόδημα. Μόλις 1333 επιχειρήσεις, μόλις δηλαδή το 0,4% του συνόλου, δήλωσαν φορολογητέο εισόδημα άνω των 2,1εκατ€ και είναι αυτές που επωμίζονται περισσότερο από το μισό, 56%, των συνολικών φόρων στις επιχειρήσεις.



Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ έδειξε ότι :



ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ Αριθμός Ν.Π. Ποσοστό επί συνόλου

<0 (ζημιές) 130.756 39,20%

0 78.822 23,63%

1-10.000€ 36.504 10,94%

10.001-90.000€ 59.528 17,84%

90.001-300.000€ 18.201 5,46%

300.001-2.100.000€ 8.444 2,53%

2.100.001-7.500.000€ 1.016 0,30%

>7.500.001 317 0,10%



Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δήλωσαν μηδενικά κέρδη βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2013. Αντίθετα ο αριθμός των κερδοφόρων επιχειρήσεων βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015.



Συνολικά για το οικονομικό έτος 2022 , φορολογική δήλωση υπέβαλαν 333.588 επιχειρήσεις , αριθμός αυξημένος κατά 7% σε σχέση με τις 311.292 του οικονομικού έτους 2021.

Το σύνολο των δηλωμένων φορολογητέων κερδών αυξήθηκε κατά 7,22δισ€ στα 25,16δισ€ από 17,9δισ€ το 2021. Ο φόρος που πλήρωσαν ανήλθε σε 6,65δισ€ αυξημένος σημαντικά κατά σχεδόν 41% σε σχέση με τα 4,72δισ€ του 2021. Πρόκειται για ρεκόρ από το 2011 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και φυσικά οφείλεται (εκτός από την αυξημένη κερδοφορία) και στις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν στις εταιρείες ενέργειας.



Τη μερίδα του λέοντος στα δηλωθέντα φορολογητέα έσοδα έχουν όπως αναμενόταν οι ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ με 19,8δισ€ , το 79% του συνόλου. Και πλήρωσαν αντίστοιχα και φόρο ύψους 5,2δισ€. Η προκαταβολή φόρου ανήλθε σε 3,77δισ€, το υψηλότερο ποσό από το 2011.



Αύξηση είχαμε και στο συνολικό ποσό ζημιών που δήλωσαν οι επιχειρήσεις, από 36,1δισ€ το 2021 σε 37,6δισ€ το 2022.



Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, υποχρέωση ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα.



Ηλεκτρονικά ΔΕΝ υποβάλλουν φορολογική δήλωση:

-Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση κινήτρων για μετασχηματισμούς και φορολογικές εκπτώσεις

-Επιχειρήσεις σε εκκαθάριση

-Τα υπό ίδρυση ιδρύματα

-Επιχειρήσεις που διαχειρίζονται περισσότερα του ενός κληροδοτήματα τα οποία αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και στερούνται νομικής προσωπικότητας.

-Σε περίπτωση διανομής κερδών από Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών

-Επιχειρήσεις που αναβιώνουν

-Επιχειρήσεις υπό αναστολή ΑΦΜ λόγω διενέργειας ενδοκοινοτικών συναλλαγών

-Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη τεχνική αδυναμία

