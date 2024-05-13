Πόλεμος στη Γάζα: Διπλό μέτωπο σε βορρά και νότο

Της Αθηνάς Παπακώστα

Τη Δευτέρα, ισραηλινά άρματα μάχης εισέβαλαν στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερες από 100.000 αμάχους. Είχαν προηγηθεί σφοδροί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα της Κυριακής. Όπως αναφέρουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις η Χαμάς προσπαθεί σε αυτό το σημείο να ανασυνταχθεί και να εξαπολύσει νέες επιθέσεις. Ισραηλινά πλήγματα όμως καταγράφηκαν και στη Ζεϊτούν, ανατολικά της πόλης της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ έχει διατάξει νέες εκκενώσεις στην πόλη της Ράφα, της νοτιότερης πόλης στη Λωρίδα της Γάζας, στα κλειστά με την Αίγυπτο σύνορα. Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να διευρύνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην περιοχή με 300.000 αμάχους να αναγκάζονται να εκτοπιστούν ξανά, εξαιτίας των σφοδρών βομβαρδισμών.

Την πιο αυστηρή της -μέχρι σήμερα- ανακοίνωσή της εξέδωσε η Αίγυπτος. Πιο αναλυτικά το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως το Κάιρο σκοπεύει να συμμετάσχει, επισήμως, στην υπόθεση που άσκησε η Νότια Αφρική η οποία ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) να διατάξει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Ράφα κατηγορώντας το για πράξεις γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει κατά μίας ευρείας επιχείρησης υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα οδηγήσει σε μία τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να απευθύνει νέα έκκληση για άμεση εκεχειρία. «Μια εκεχειρία θα είναι μόνο η αρχή. Ο δρόμος θα είναι μακρύς για να ανακάμψουμε από την καταστροφή και τα τραύματα αυτού του πολέμου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι εάν το Τελ Αβίβ προχωρήσει με τα σχέδιά του για μία ευρείας κλίμακας επίθεση στη Ράφα, τότε η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ θα διακοπεί.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Κάμερον παραχωρώντας συνέντευξη στο βρετανικό δίκτυο Sky News σημείωσε ότι, μολονότι και το Λονδίνο δεν υποστηρίζει μία χερσαία στρατιωτική επιχείρηση των Ισραηλινών στη Ράφα, ξεκαθάρισε ότι δεν τάσσεται κατά του τερματισμού πωλήσεων βρετανικών όπλων προς το Ισραήλ. Μάλιστα, δικαιολόγησε τη στάση του εξηγώντας πως κάτι τέτοιο θα ενδυνάμωνε τη Χαμάς αποδυναμώνοντας, παράλληλα, το Ισραήλ.

Μία κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να είναι εφικτή «αύριο» υπογράμμισε το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εάν κι εφόσον η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους που κρατά.

Το Τελ Αβίβ φαίνεται πως είναι αποφασισμένο να επιμείνει στην επίτευξη του στόχου εξόντωσης της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες πολίτες φωνάζουν «όχι» για ακόμη μία νύχτα. Το βράδυ του Σαββάτου, γέμισαν τους δρόμους του Τελ Αβίβ απαιτώντας την εδώ και τώρα παραίτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και την επιστροφή των ομήρων.

Με συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν διαθέτει ένα «αξιόπιστο σχέδιο» για την προστασία των 1,4 εκατομμυρίων εκτοπισμένων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. Προειδοποίησε δε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμειςς εξαπολύοντας την στρατιωτική τους επιχείρηση στη Ράφα δεν θα καταφέρουν να εξουδετερόσουν τη Χαμάς φέρνοντας ως παράδειγμα την επιστροφή μαχητών της σε μέρη από που το Τελ Αβίβ ισχυριζόταν πως την έχει απομακρύνει.

Ωστόσο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες, ανήμερα της Ημέρας Μνήμης, ορκίστηκε να συνεχίσει το πόλεμο μέχρι τη νίκη στη μνήμη όλων όσων σκοτώθηκαν σε αυτόν.

Αυτή τη στιγμή, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα έχει πλέον ξεπεράσει τις 35.000 με το Τελ Αβίβ να έχει κάνει γνωστό πως στις επιχειρήσεις του έχουν χάσει τη ζωή τους 620 Ισραηλινοί στρατιώτες.

