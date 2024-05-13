Παρά-Ταεκβοντό: Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

Ακόμη ένα μετάλλιο, αυτή τη φορά χρώματος αργυρού, κατέκτησε στην αυλαία του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Παρά Ταεκβοντό («European Para taekwondo Championships»), που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, η ελληνική αποστολή.



Δύο βάθρα για τις δύο Ελληνίδες αθλήτριες της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, καθώς μετά το χρυσό μετάλλιο, που κατέκτησε η Χριστίνα Γκέντζου, χθες (Σάββατο 11/5), στην κατηγορία Κ44 στα – 65κ., σήμερα (Κυριακή, 12/5) τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, η Ελένη Παπασταματοπούλου στην ίδια κατηγορία Κ44 στα + 65κ, ανέβηκε και αυτή στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Η Παπασταματοπούλου μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, στο European Qualification Tournament και την πρόκρισή της, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, του Παρισιού, κατέκτησε ακόμη ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, αν και αγωνίστηκε με διάστρεμμα στον αστράγαλο. Επικράτησε αρχικά της Γιελένα Ράσιτς, από τη διοργανώτρια Σερβία με 13-11 και στον ημιτελικό επικράτησε εύκολα με 11-5 της Ισπανίδας Ντάλα Μορένο, η οποία «μοιράστηκε» το χάλκινο μετάλλιο με τη Μαροκινή Ράτζα Ακερμας.Στον τελικό όντας με το πρόβλημα τραυματισμού, με αντίπαλο την «αργυρή» παρά-ολυμπιονίκη (στα +58κ. στο Τόκιο) Έιμι Τρουσντέιλ, από τη Μ. Βρετανία, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε το χρυσό στις λεπτομέρειες και τελικά πήρε τη 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο.Μαζί με τις δύο «χρυσές» πρωταθλήτριες στην πρωτεύουσα της Σερβίας ήταν ο προπονητής Βασίλης Ζήκος και η trainer Ευαγγελία Βαγγέλογλου.

