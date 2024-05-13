Πινγκ-πονγκ: Δις «χρυσός» στους παίδες ο Φάκαρος, πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό κορασίδων η Μπουλά

Ο Κώστας Φάκαρος στο απλό παίδων και η Βασιλική Μπουλά στο απλό κορασίδων αναδείχτηκαν την Κυριακή στα Χανιά πρωταθλητές Ελλάδας στην επιτραπέζια αντισφαίριση για την περίοδο 2023-2024. Στο κλείσιμο ενός υπέροχου αγωνιστικού 4ημέρου στο κλειστό γυμναστήριο του Κλαδισού ο Φάκαρος πήρε το χρυσό μετάλλιο και στο διπλό παίδων με τον Θεοφάνη Μήτκα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Στο απλό ο αθλητής του Φοίνικα Αγίας Σοφίας Πειραιά κατέβαλλε στον τελικό τον Κωνσταντίνο Αλεξούδη του ΓΣ Φιλία Ορεστιάδας με 4-2 σετ κι έφτασε στον παρθενικό πανελλήνιο τίτλο του στο σημαντικότερο αγώνισμα. Το ίδιο ισχύει και για την αθλήτρια του ΟΑ Χανίων, η οποία προχώρησε ως 4ο φαβορί και στον τελικό ξεπέρασε με 4-1 σετ τη Γεωργία Σπανού από τις Σάρισες Φλώρινας. Η Στέλλα Μαυροματάκη από τον ΟΑ Χανίων και η Γεωργία Σπανού πανηγύρισαν την πρωτιά στο διπλό κορασίδων. Από την Παρασκευή 10/05 θυμίζουμε, είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο διπλό μικτό ο Γιάννης Κιοσελόγλου και η Χριστίνα Τζενίδη από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου και τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Σε πολύ καλές συνθήκες και με μία γενικά εξαιρετική εικόνα συνδιοργάνωσαν τους αγώνες η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), ο δήμος Χανίων και ο ΟΑ Χανίων.



Το κανάλι gre78.tv στο youtube δε, φρόντισε για τη μεγάλη προβολή των παιδιών και στο τελευταίο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της χρονιάς. Καθημερινά μετέδιδε τις εξελίξεις με δύο live και περιγραφές, είχε συνεντεύξεις με ανθρώπους του αθλήματος, ενώ βιντεοσκόπησε όλα τα ματς και θα τα αναρτήσει στον ιστότοπό του.





Τα Χανιά φιλοξένησαν δεύτερη χρονιά μετά το 2018 το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας κα ικανοποίησαν κάθε προσδοκία. Έκαναν κινήσεις προβολής της διοργάνωσης, έφεραν στο γυμναστήριο έστω λιγοστούς μικρούς μαθητές, που δεν έχουν σχέση με το άθλημα, εξασφάλισαν παροχές για όλους τους συμμετέχοντες, έδωσαν εορταστικό τόνο με μουσική καθημερινά στα διαλείμματα και είχαν το ουσιαστικό ενδιαφέρον από τους ντόπιους άρχοντες, στοιχεία πάντοτε σημαντικά. Περίπου 80 αγόρια και κορίτσια κυνήγησαν διακρίσεις και αξιόλογες εμφανίσεις, καταγράφηκαν σπουδαία ματς στα συνολικά επτά αγωνίσματα και το πρωτάθλημα πέρασε στην ιστορία το απόγευμα με συναρπαστικούς τελικούς.



Στο απλό παίδων διεκδίκησαν το χρυσό μετάλλιο ο Κώστας Φάκαρος από την κορυφή του ταμπλό και ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης από τη θέση 3. Είχαν αναμετρηθεί και σε ημιτελικό αναπτυξιακού τουρνουά φέτος και είχε επικρατήσει ο αριστερόχειρας Εβρίτης. Στα Χανιά έφτασαν στο 2-2 σετ με σπουδαία απόδοση κι εκεί ο Φάκαρος έβγαλε ψυχραιμία και μεγάλη πίστη στα επιθετικά του χτυπήματα, αξιοποίησε και το σερβίς του και πήρε τη νίκη με 4-2 σετ (11-9, 6-11, 11-5, 10-12, 11-3, 11-7).



Θυμίζουμε ότι αγωνίστηκε και στον τελικό του διπλού μικτού, ενώ πριν από τρεις εβδομάδες είχε αναδειχτεί νικητής και στον τελικό των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων.



Στην πορεία του μέχρι τον τελικό ο Φάκαρος είχε bye στους «32» και χτες στη 16άδα απέκλεισε τον Κωνσταντίνο Τούλια από την Πρόοδο Βουτζάς Ραφήνας με 3-1. Σήμερα νίκησε τον Χρυσοβαλάντη Σαμπαλή στην 8άδα με 3-0 σετ και τον Θεοφάνη Μήτκα στην 4άδα με 4-0 σετ.



Ο Αλεξούδης κατέβαλλε το Σάββατο στον 1ο γύρο τον Μενέλαο Στογιάννη του ΟΕΑ Θεσσαλονίκης με 3-0 σετ και στον 2ο τον Νίκο Αγγελίδη (Ίκαρος Καστριτσίου) με 3-1. Την Κυριακή απέκλεισε τον Δημήτρη Γεωργαλλίδη (ΣΠΑ Λυκόβρυσης Πεύκης) στα προημιτελικά επίσης με 3-1 σετ και στα ημιτελικά το 2ο φαβορί, τομ Γιάννη Κιοσελόγλου με 4-2.



Στο απλό κορασίδων είχαμε ανατροπές προγνωστικών με τα δύο πρώτα φαβορί να μένουν εκτός μεταλλίων και στον τελικό αναμετρήθηκαν η Βασιλική Μπουλά από τη θέση 4 και η Γεωργία Σπανού από τη θέση 5. Η Χιώτισσα πρωταθλήτρια, που συνεργάζεται φέτος με τον ΟΑΧ, είχε μεγάλη συνέπεια στο all around παιχνίδι της κοντά στο τραπέζι. Μετά το 1-1 στα σετ πέρασε την τακτική της, η επίσης εξαιρετική Σπανού έχασε κρίσιμες επιθέσεις και γράφτηκε το τελικό 4-1. Η εξέλιξη 11-3, 10-12, 11-6, 11-3 και 11-9. Η Μπουλά έδωσε πολύ καλή συνέχεια στον πανελλήνιο τίτλο της στο διπλό νεανίδων, πριν από λίγες ημέρες με την Άντζελα Νούρε στην Καλαμαριά, καθώς την Παρασκευή 10/05 είχε έρθει και η πρωτιά στο ομαδικό κορασίδων με τα Χανιά.



Στην πορεία της ως τον τελικό άρχισε από bye στις «32» και χτες στη 16άδα απέκλεισε την Κατερίνα Ιωάννου της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης με 3-0 σετ. Σήμερα ξεπέρασε τη Νεστορία Χρυσοστομίδου (Σάρισες Φλώρινας) με 3-0 σετ στα προημιτελικά και την επί χρόνια συνοδοιπόρο της Άντζελα Νούρε με 4-1 στα ημιτελικά για ν’ ακολουθήσει η θερμή αγκαλιά τους επί τρία λεπτά σε μία συγκινητική στιγμή του πρωταθλήματος. Η Νούρε στην 8άδα είχε νικήσει το 2ο



Η Σπανού, αφού πέρασε άνευ αγώνα τον 1ο γύρο, απέκλεισε τη Σοφία Μελιγκώνη από τον ΑΟ Δάφνης Υμηττού με 3-0 σετ. Το πρωί της Κυριακής προκάλεσε έκπληξη καθώς ξεπέρασε με 3-2 σετ το νούμερο 1 του αγωνίσματος και περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας Qi Xinyu και μάλιστα με ανατροπή από 0-2! Στα ημιτελικά είχε συγκλονιστικό αγώνα μίας ώρας με τη Στέλλα Μαυροματάκη και επικράτησε με 4-3 σετ.



Στο διπλό παίδων έφτασαν στον τελικό τα δύο πρώτα φαβορί. Ο Κώστας Φάκαρος και ο Θεοφάνης Μήτκας (Νο 1) αποτέλεσαν έναν συνδυασμό επιθετικού με αμυντικό στυλ παιχνιδιού, ενώ στους Γιάννη Κιοσελόγλου/Αναστάσιο Φουσέκη είχαμε συνεργασία δεξιόχειρα με αριστερόχειρα αθλητή. Οι Φάκαρος/Μήτκας πέρασαν το παιχνίδι τους στα δύο πρώτα σετ και προηγήθηκαν 8-6 στο 3ο. Εκεί η εικόνα άλλαξε άρδην με τους 14χρονους από τον Ποσειδώνα να βρίσκουν ψυχολογία και χτυπήματα κι αφού μείωσαν το σκορ να φτάνουν και στην ισοφάριση. Επιπλέον, απέκτησαν τον πρώτο λόγο και στο 5ο σετ όταν προηγήθηκαν 8-4 και 9-6. Το φινάλε ήταν εκπληκτικό με τους μετέπειτα νικητές να βγάζουν πολύ δύσκολα χτυπήματα και να φτάνουν με την ελάχιστη διαφορά στην ανατροπή (11-5, 11-8, 8-11, 9-11, 11-9).



Τα δύο πρώτα φαβορί αναμετρήθηκαν και στον τελικό του διπλού κορασίδων. Από τη μια πλευρά οι Στέλλα Μαυροματάκη/Γεωργία Σπανού, που έπρεπε να διαχειριστούν και τα συναισθήματά τους μετά τον μεταξύ τους συναρπαστικό ημιτελικό, που προηγήθηκε και από την άλλη οι Χριστίνα Τζενίδη/Άννα-Φανουρία Μήτκα σε έναν δυνατό συνδυασμό αριστερόχειρα με δεξιόχειρα. Έγινε επίσης αμφίρροπο ματς με συχνές διακυμάνσεις κι έφτασε στο 5ο σετ. Εκεί οδήγησε το σκορ το νούμερο 1 του αγωνίσματος, κράτησε τον έλεγχο απέναντι σε κρίσιμα λάθη των αθλητριών της ΧΑΝΘ και πήρε τη νίκη με 3-2 σετ (6-11, 11-5, 13-11, 6-11, 11-5).



Οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε ατομικό αγώνισμα:



ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:



1. Κώστας Φάκαρος (Φοίνικας Αγίας Σοφίας Πειραιά)



2. Κωνσταντίνος Αλεξούδης (Φιλία Ορεστιάδας)



3. Γιάννης Κιοσελόγλου (Ποσειδών Λουτρακίου)



-. Θεοφάνης Μήτκας (Εθνικός Αλεξανδρούπολης)



ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:



1. Βασιλική Μπουλά (ΟΑ Χανίων)



2. Γεωργία Σπανού (Σάρισες Φλώρινας)



3. Στέλλα Μαυροματάκη (ΟΑ Χανίων)



-. Άντζελα Νούρε (ΟΑ Χανίων)



ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:



1. Κώστας Φάκαρος/Θεοφάνης Μήτκας (Φοίνικας Αγίας Σοφίας Πειραιά/Εθνικός Αλεξανδρούπολης)



2. Γιάννης Κιοσελόγλου/Αναστάσιος Φουσέκης (Ποσειδών Λουτρακίου)



3. Δημήτρης Γεωργαλλίδης/Απόστολος Βατσακλής (ΣΠΑ Λυκόβρυσης/Πεύκης)



-. Χρυσοβαλάντης Σαμπαλής/Νίκος Αγγελίδης (Ποσειδών Λουτρακίου/Ίκαρος Καστριτσίου)



ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:



1. Στέλλα Μαυροματάκη/Γεωργία Σπανού (ΟΑ Χανίων/Σάρισες Φλώρινας)



2. Χριστίνα Τζενίδη/Άννα-Φανουρία Μήτκα (ΧΑΝ Θεσσαλονίκης)



3. Ειρήνη Χρυσοστομίδου/Νεστορία Χρυσοστομίδου (Σάρισες Φλώρινας)



-. Άντζελα Νούρε/Βασιλική Μπουλά (ΟΑ Χανίων)



ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ:



1. Γιάννης Κιοσελόγλου/Χριστίνα Τζενίδη (Ποσειδών Λουτρακίου/ΧΑΝ Θεσσαλονίκης)



2. Κώστας Φάκαρος/Qi Xinyu (Φοίνικας Αγίας Σοφίας Πειραιά/ΑΟ Ταταύλα)



3. Νίκος Αγγελίδης/Στέλλα Μαυροματάκη (Ίκαρος Καστριτσίου/ΟΑ Χανίων)



-. Κωνσταντίνος Αλεξούδης/Ειρήνη Χρυσοστομίδου (Φιλία Ορεστιάδας/Σάρισες Φλώρινας)



Τις απονομές των επάθλων έκαναν ο Περιφερειακός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Σπύρος Μπαλαντίνος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Χανίων Στέλιος Μιχαηλάκης, ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Κώστας Παπαγεωργίου, η Β’ αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας και γενική γραμματέας του ΟΑ Χανίων Κική Ερηνάκη, ο πρόεδρος του ΟΑΧ Παναγιώτης Τζινευράκης, η ταμίας της ΕΦΟΕπΑ Ξανθή Κιούφη και ο έφορος του τμήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης του ΟΑΧ Βασίλης Μαυροματάκης.

