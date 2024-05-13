Κοινοβουλευτική αντεπίθεση ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην αντεπίθεση περνά ο ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα τη Συμφωνίας των Πρεσπών απέναντι στην κυβέρνηση. Μετά την ευθεία αμφισβήτηση της προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, που αποκάλεσε τη χώρα της «Μακεδονία» κατά την ορκωμοσία της, η αξιωματική αντιπολίτευση σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσει πρόταση νόμου για την κύρωση των τριών συμφωνιών τις οποίες η πλειοψηφία έχει αφήσει εδώ και πέντε χρόνια "συρτάρι", όπως τονίζουν από την Κουμουνδούρου. Επισημαίνεται πως για το ίδιο θέμα είχε καταθέσει ερώτηση και η Ρένα Δούρου στα μέσα Φεβρουαρίου.

Με αυτή την κίνηση είναι σαφές πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να πιέσει το Μαξίμου προεκλογικά και να προκαλέσει παράλληλα ρήγματα στην κυβέρνηση, γνωρίζοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, έχει αντιδράσει στο παρελθόν. Πρέσιγκ σε μεγάλο βαθμό θα υποστούν και οι βουλευτές στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Κουμουνδούρου ιεραρχούν το συγκεκριμένο θέμα ως απόλυτη προτεραιότητα, καθώς ήταν μια εκ των κορυφαίων στρατηγικών κινήσεων της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. "Χωρίς να λογαριάζει το πολιτικό κόστος που υπέστη", σημειώνουν.

Σε σχετική ανάρτηση προχώρησε και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς: "Τα κόμματα που κατανοούν τη στρατηγική σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών, ας φέρουν άμεσα προς ψήφιση τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία".

Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή πέρασε στην αντεπίθεση και με ανακοίνωση ανέφερε: "Καλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να εγκαταλείψει αυτήν την παθητική στάση της και να αντιμετωπίσει άμεσα, με αυστηρότητα, στη βάση των προβλέψεων της Συμφωνίας και με κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων διπλωματικών μέσων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, οποιαδήποτε χρήση όρων ή ενέργειες από τη νέα Πρόεδρο και τα μέλη της νέας Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών - ειδικά δε τη συνταγματική της ονομασία. Η νέα αυτή διπλωματική αποτυχία της χώρας φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Τίποτα απολύτως, παρά μόνο μικροπολιτική επικοινωνία. Ούτε τα Μνημόνια έφερε προς κύρωση, ούτε συνεκλήθη ποτέ το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας - παρά την πρόβλεψη για ένα τον χρόνο - το οποίο θα οδηγούσε στη συνομολόγηση δεκάδων νέων συμφωνιών, ενισχύοντας έτσι την επιρροή της χώρας μας. Παράλληλα η κυβέρνηση δεν άσκησε πίεση ώστε να διασφαλίσει ότι η Βόρεια Μακεδονία θα υλοποιούσε τις υποχρεώσεις της για σχολικά βιβλία, εμπορικά σήματα, διαβατήρια και πινακίδες αυτοκινήτων . Το μόνο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ήταν να αποφεύγει οποιαδήποτε ενεργητική εμπλοκή με τη Συμφωνία για να διατηρήσει τις εσωκομματικές της ισορροπίες".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.