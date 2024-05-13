Πούλμαν έπεσε σε κολώνα στη Λεωφόρο Λαυρίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Παιανίας, όταν οδηγός πούλμαν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε κολώνα.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο, ενώ από τύχη εκείνη την ώρα δεν περνούσε κάποιος πεζός.

Στο σημείο βρίσκονται περιπολικά της τροχαίας, προκειμένου να διευκολύνουν τη διέλευση των οχημάτων, καθώς από το ατύχημα σημειώθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήματος αναμένεται να δώσει ο οδηγός με την κατάθεσή του.

