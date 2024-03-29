«Ασπίδα» Μόσχας και Πεκίνου για τη Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δήλωσε σήμερα Παρασκευή πως οι μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση για τη Βόρεια Κορέα, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους ότι αυξάνουν τις στρατιωτικές εντάσεις στην Ασία και επιδιώκουν να «στραγγαλίσουν» την απομονωμένη πολιτικά χώρα.



Η Ρωσία προέβαλε βέτο στην ετήσια ανανέωση της θητείας των εμπειρογνωμόνων που επιτηρούν την εφαρμογή των μακρόχρονων κυρώσεων που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ στη Βόρεια Κορέα για τα προγράμματά της πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κίνηση της Μόσχας,που επέβαλε ο ΟΗΕ μετά την πραγματοποίηση από την Πιονγκγιάνγκ της πρώτης πυρηνικής δοκιμής της το 2006, υπογραμμίζει το όφελος που έχει αποκομίσει ο Κιμ Γιονγκ Ουν κινούμενος εγγύτερα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.«Είναι ολοφάνερο σε εμάς πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί παλιά υποδείγματα σε σχέση με τα προβλήματα της Κορεατικής Χερσονήσου», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.Η Ζαχάροβα υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείεςπως οι διεθνείς περιορισμοί δεν βελτίωσαν την κατάσταση ασφαλείας και πως υπάρχουν σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες για τον πληθυσμό της Βόρειας Κορέας ή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (DPRK) όπως είναι η επίσημη ονομασία της.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν καταδείξει σαφώς πως το ενδιαφέρον τους δεν εκτείνεται πέρα από την αποστολή του 'στραγγαλισμού' της DPRK με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, και [πως] μια ειρηνική διευθέτηση δεν βρίσκεται καθόλου στην ατζέντα», είπε.στο καθεστώς διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Βόρειας Κορέας, που ιδρύθηκε το 1948 με την υποστήριξη της τότε Σοβιετικής Ένωσης, ενώ η Δημοκρατία της Κορέας υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.Η Βόρεια Κορέα είναι η μοναδική χώρα που έχει πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές τον 21ο αιώνα -- το 2006, το 2009, το 2013, δύο φορές το 2016, και το 2017, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.Η Ρωσία υποστήριξε ακόμη πως η εργασία των ειδικώνκαι πως έχει μετατραπεί σε εργαλείο της Δύσης.«Η Ομάδα των Ειδικών της Επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1718 έχει χάσει όλες τις προδιαγραφές αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, που θα πρέπει να είναι αναπόσπαστα χαρακτηριστικά της εντολής της», είπε η Ζαχάροβα.Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως οι ειδικοί «μετατράπηκαν σε υπάκουο εργαλείο των γεωπολιτικών αντιπάλων της DPRK. Δεν έχει νόημα να το κρατήσουμε με αυτή τη μορφή».Η Ρωσία, είπε η Ζαχάροβα, πρότεινε χωρίς επιτυχία ένα σύστημα κυρώσεων σε βάρος της Βόρειας Κορέας με «συγκεκριμένη» ημερομηνία λήξης ώστε να μπορούν να επαναξιολογούνται σε μια σταθερή χρονική περίοδο.«Αυτό το σύστημα, το οποίο επιτρέπει να αντιδράσουμε με ευέλικτο τρόπο στις τρέχουσες τάσεις σε ό,τι αφορά διεθνή ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας, λειτουργεί για την πλειονότητα των καθεστώτων κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε., όπου η Ρωσία προέβαλε βέτο, δήλωσε από την πλευρά της σήμερα πως αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεων "στα τυφλά" σε βάρος της Βόρειας Κορέας.«Η τρέχουσα κατάσταση στη Βόρεια Κορέα παραμένει τεταμένη και η επιβολή κυρώσεων στα τυφλά δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα», είπε ο Λι Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.«Μια πολιτική λύση είναι ο μοναδικός [δυνατός] δρόμος», είπε, απαντώντας σε ερώτηση για ποιο λόγο το Πεκίνο τήρησε αποχή.

