Ο βραβευμένος με Όσκαρ Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, γνωστός, μεταξύ άλλων, για τις ταινίες Ιπτάμενος και τζέντλεμαν, Ατσαλένιος Αετός και Jaws III, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. O Αμερικανός ηθοποιός είχε καθιερωθεί σε ρόλους στρατιωτικού, και διακρίθηκε για τις ερμηνείες του.

Η κόρη του επιβεβαίωσε τον θάνατό του το βράδυ της Πέμπτης στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια. Δεν δόθηκε καμία αιτία θανάτου.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1986, έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή σε ηλικία 17 ετών, σε μια σχολική παραγωγή.

Κέρδισε το 1983 το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία Ιπτάμενος και τζέντλεμαν δίπλα στον Ρίτσαρντ Γκιρ, λίγα χρόνια αφότου κέρδισε ένα Emmy για τον ρόλο του ως βιολιστής στο Roots.

Παράλληλα, κέρδισε άλλες έξι υποψηφιότητες για Emmy. Κέρδισε μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του Αιγύπτιου προέδρου Ανουάρ Σαντάτ που έκανε ειρήνη με το Ισραήλ στην τηλεοπτική ταινία Sadat το 1983.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.