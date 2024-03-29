Λογαριασμός
Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Λούις Γκόσετ Τζούνιορ

Η κόρη του επιβεβαίωσε τον θάνατό του το βράδυ της Πέμπτης στη Σάντα Μόνικα. Δεν δόθηκε καμία αιτία θανάτου

Λούις Γκόσετ Τζούνιορ

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, γνωστός, μεταξύ άλλων, για τις ταινίες Ιπτάμενος και τζέντλεμαν, Ατσαλένιος Αετός και Jaws III, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. O Αμερικανός ηθοποιός είχε καθιερωθεί σε ρόλους στρατιωτικού, και διακρίθηκε για τις ερμηνείες του. 

Η κόρη του επιβεβαίωσε τον θάνατό του το βράδυ της Πέμπτης στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια. Δεν δόθηκε καμία αιτία θανάτου.

Oscar-winner Louis Gossett Jr., known for his turns in An Officer and a Gentleman and Jaws III, has died at the age of 87, pictured here in 2016

Γεννημένος στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1986, έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή σε ηλικία 17 ετών, σε μια σχολική παραγωγή. 

Κέρδισε το 1983 το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία Ιπτάμενος και τζέντλεμαν δίπλα στον Ρίτσαρντ Γκιρ, λίγα χρόνια αφότου κέρδισε ένα Emmy για τον ρόλο του ως βιολιστής στο Roots.

Παράλληλα, κέρδισε άλλες έξι υποψηφιότητες για Emmy. Κέρδισε μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του Αιγύπτιου προέδρου Ανουάρ Σαντάτ που έκανε ειρήνη με το Ισραήλ στην τηλεοπτική ταινία Sadat το 1983.

Gossett Jr., poses with the Oscar for best supporting actor for his role in An Officer and a Gentleman, in 1983

Πηγή: skai.gr

