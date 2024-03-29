Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης να χαρακτηρίσει την Άλα Πουγκατσόβα, την βασίλισσα της ποπ επί Σοβιετικής Ένωσης, «ξένο πράκτορα» μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

H Πουγκατσόβα, 74 ετών σήμερα που υπήρξε σύμβολο επί Σοβιετικής Ένωσης αλλά και στην μετασοβιετική εποχή, έχει επικρίνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Πουγκατσόβα είναι μια από τις πιο διάσημες προσωπικότητες της Ρωσία, που την γνωρίζουν ολόκληρες γενιές για τα τραγούδια της όπως το «Εκατομμύρια κόκκινα τριαντάφυλλα» του 1982 και την ταινία του 1978 «Η γυναίκα που τραγουδάει».

Η Πουγκατσόβα κατά το παρελθόν είχε τιμηθεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον προκάτοχο του Μπορίς Γιέλτσιν. Όταν ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης πέθανε το 2022, η Πουγκατσόβα τον επαίνεσε επειδή έφερε την ελευθερία και ήταν κατά της βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

