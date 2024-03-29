Λογαριασμός
«Θερμό επεισόδιο» ΝΑΤΟ – Ρωσίας: Ιταλικά Eurofighters αναχαίτισαν ρωσικά μαχητικά πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Μετά την αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, τα ιταλικά καταδιωκτικά επέστρεψαν στην πολωνική βάση του Μάλμπορκ

Eurofighter

Νέο «θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, που βρίσκεται στη Γερμανία, ιταλικά καταδιωκτικά Eurofighters αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη τα οποία πετούσαν πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας χθες και σήμερα το πρωί.

Τα ρωσικά μαχητικά δεν ανταποκρίθηκαν σε σήματα ασυρμάτου σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Μετά την αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, τα ιταλικά καταδιωκτικά επέστρεψαν στην πολωνική βάση του Μάλμπορκ, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στη Ρώμη.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

