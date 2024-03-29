Νέο «θερμό επεισόδιο» μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, που βρίσκεται στη Γερμανία, ιταλικά καταδιωκτικά Eurofighters αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη τα οποία πετούσαν πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας χθες και σήμερα το πρωί.

Τα ρωσικά μαχητικά δεν ανταποκρίθηκαν σε σήματα ασυρμάτου σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Μετά την αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, τα ιταλικά καταδιωκτικά επέστρεψαν στην πολωνική βάση του Μάλμπορκ, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στη Ρώμη.

#NATO #AirPolicing

Nelle ultime 24 ore doppio #Scramble sulle acque internazionali del Mar Baltico per gli #Eurofighter della Task Force Air 4th Wing rischierata a Malbork 🇵🇱.

Leggi la news per maggiori dettagli

🗞️➡️ https://t.co/3mGguhzYc1#AeronauticaMilitare pic.twitter.com/5ZLqqdUU0E — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 29, 2024

