Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα εναντίον τριών θερμοηλεκτρικών εργοστασίων της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας, της DTEK, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, ανακοίνωσε η ίδια.

«Ο εξοπλισμός υπέστη σοβαρές ζημιές. Αφού τελείωσε η επίθεση, οι μηχανικοί άρχισαν αμέσως να αποκαθιστούν τις ζημιές», επεσήμανε η DTEK σε ανάρτησή της στο Telegram.

Λίγο νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, η Ukrenergo, είχε ανακοινώσει ότι ενεργειακές υποδομές της χώρας έγιναν στόχος επιθέσεων της Ρωσίας με πυραύλους και drones, με αποτέλεσμα να πληγούν θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

Οι ευρείες ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, οι πιο πρόσφατες από τις οποίες σημειώθηκαν σήμερα, έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, αναγκάζοντας το Κίεβο να αναστείλει τις εξαγωγές και να βασιστεί σε εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος.

«Στη διάρκεια της νύκτας οι Ρώσοι έπληξαν και πάλι ενεργειακές υποδομές σε μια μαζική και συντονισμένη επίθεση», ανάφερε η Ukrenergo στο Telegram.

«Θερμοηλεκτρικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια στις κεντρικές και δυτικές επαρχίες υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

Η Ukrenergo επεσήμανε ότι έχουν γίνει έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στα νοτιοανατολικά.

Αυτή η «μαζική επίθεση» με «drones και πυραύλους» είχε στόχο μονάδες παραγωγής ενέργειας στις επαρχίες Ντνιπροπετρόφσκ, Πολτάβα και Τσερκάσι, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκερμάν Γκαλουτσένκο.

Τραυματίες

Ο κυβερνήτης της Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχιι Λισάκ επεσήμανε από την πλευρά του ότι «αυτή τη νύκτα η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δέκα drones πάνω από την επαρχία – στις περιοχές Πάβλογκραντ, Κρίβι Ριχ, Ντνίπρο, Καμιάνσκι. Τέσσερις πύραυλοι καταστράφηκαν πάνω από το Ντνίπρο».

«Πολλές ενεργειακές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές (…) Ένας άνδρας τραυματίστηκε μέσα σε μία από αυτές», πρόσθεσε ο Λισάκ.

Στην Καμιάνσκι ένας αγροτικός συνεταιρισμός επλήγη και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν – ένα παιδί 5 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 19 και 47 ετών, που δεν χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, και δύο άνδρες ηλικίας 36 και 47 ετών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 84 από τους 99 ρωσικούς πυραύλους και drones που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας.

«Τη νύκτα της 29ης Μαρτίου 2024 ο εχθρός εξαπέλυσε ισχυρή αεροπορική επίθεση με πυραύλους εναντίον του ενεργειακού τομέα και του τομέα των καυσίμων της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους πυραύλων και επιθετικών drones», ανέφερε στην ανακοίνωση. «84 εναέριοι στόχοι καταστράφηκαν: 58 drones Shahed και 26 πύραυλοι», πρόσθετε.

Αντίδραση Πολωνίας

Στο μεταξύ οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να εποπτεύσουν τον εναέριο χώρο της χώρας μετά την εκτόξευση πυραύλων από τη Ρωσία με στόχο τη δυτική Ουκρανία.

«Σήμερα το βράδυ παρατηρήθηκε έντονη αεροπορική δραστηριότητα μεγάλου βεληνεκούς από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που συνδέεται με πυραυλικά πλήγματα εναντίον στόχων στο ουκρανικό έδαφος», επεσήμανε η διοίκηση του πολωνικού στρατού σε ανακοίνωσή της.

«Προχωρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» και οι πολωνικές δυνάμεις «παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η Βαρσοβία είχε ανακοινώσει την Κυριακή ότι ρωσικός πύραυλος κρουζ που εκτοξεύθηκε προς τη δυτική Ουκρανία εισήλθε για 39 δευτερόλεπτα στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

