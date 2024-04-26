Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, "μηδενίζουν" σήμερα την απόσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας και επισκέπτονται από κοινού δομές της εκκλησίας στο Δήλεσι της Βοιωτίας, σε μία κίνηση με υψηλό συμβολισμό για τις σχέσεις τους αλλά και με ύψιστη κοινωνική διάσταση. Μία κίνηση, η οποία έρχεται να αποκαταστήσει σε επίπεδο κορυφής τις διαταραγμένες σχέσεις, που προκάλεσε από τον Ιανουάριο και μετά η ψήφιση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο αντίκτυπος του οποίου εξακολουθεί και απασχολεί μέρος των ιερωμένων αλλά και μερίδα πολιτών.

Η κοινή παρουσία του πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στο Δήλεσι, ωστόσο, "μεταφράζεται" ως μια νέα αρχή στις σχέσεις Εκκλησίας και κυβέρνησης, καθώς έρχεται την κατάλληλη στιγμή, ως απάντηση σε όλους εκείνους που επιμένουν είτε από άμβωνος να επικρίνουν την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία, είτε από βήματος Βουλής, είτε με ακραίες πράξεις και συμπεριφορές να επιτίθενται κατά εκείνων που ψήφισαν την επίμαχη ρύθμιση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη, μίλησε για "εμπορευματοποίηση της χριστιανικής πίστης ωσάν να υπάρχει κάποιο «χριστιανόμετρο», το οποίο θα μπορεί να μετρά την ένταση της πίστης του καθενός για να μπει κάποιος σε μία εκκλησία, σε έναν ναό για να προσευχηθεί", αναφερόμενος στη στάση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος από βήματος Βουλής, εκλήφθηκε ότι προέτρεψε τους πιστούς σε βία κατά όσων ψήφισαν το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων, αλλά και για το Δημήτρη Νατσιό.

«Οι προτροπές, ουσιαστικά, όσοι μπορεί να έκαναν μία συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιλογή να μην επισκεφθούν τους ναούς τις μέρες του Πάσχα. Αυτές είναι απαράδεκτες διχαστικές δηλώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τον χριστιανισμό και την πίστη. Νομίζω ότι πήραν πολύ σκληρές αλλά, θα έλεγα, σωστές και τεκμηριωμένες απαντήσεις και από την ίδια την Εκκλησία", πρόσθεσε αναφερόμενος στη θέση που πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τα εν λόγω περιστατικά.

Με αποκορύφωμα την επίθεση που δέχτηκε η βουλευτής της ΝΔ Αγγελική Δεληκάρη σε ιερό ναό στην Καβάλα ο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμος τράβηξε μία διαχωριστική γραμμή με κάθε ακρότητα τέτοιου είδους υπενθυμίζοντας το ρόλο της Εκκλησίας. "Τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν είναι σωστές" είπε και υπενθύμισε ότι "η Εκκλησία είναι αγάπη. Παραπονιέται, λέει τις θέσεις της, είναι σταθερή σε αυτές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία είναι πάνω από όλα, καθώς, επίσης, η ευγένεια και η ανοχή". Τόνισε δε, ότι "αυτά τα περιστατικά οφείλονται και στην παιδεία του καθενός και στην επίδραση μερικών ανθρώπων οι οποίοι εκλαμβάνουν πολλά πράγματα της Εκκλησίας σαν εκδίκηση. Η Εκκλησία, όμως, δεν εκδικείται. Αγαπάει, αλλά δεν φεύγει από τις θέσεις της" συμπλήρωσε.

Τα διλήμματα της κάλπης

Υπό αυτά τα δεδομένα και με την πίστη να καταλαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο της τρέχουσας προεκλογικής εκστρατείας από μερίδα κομμάτων, για "ψηφοθηρικούς λόγους" όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, ο πρωθυπουργός έθεσε τα πολιτικά διλήμματα της επικείμενης ευρωκάλπης τονίζοντας στη συνέντευξή του πως "αλλα κόμματα θέλουν να ανάγουν τις ευρωεκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Εμείς αυτό το γάντι θα το σηκώσουμε. Θα πούμε ότι ναι, το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα εκπεμφθεί από την κάλπη της 9ης Ιουνίου πρέπει να αποπνέει σταθερότητα, σιγουριά και συνέχεια. Έχουμε εννιά μήνες κυβερνητικού έργου για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε και τρία χρόνια ακόμα θητείας μπροστά μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την ίδια ορμή, με ακόμα μεγαλύτερη ορμή, με τους ίδιους πρακτικά καταγεγραμμένους συσχετισμούς, στην υλοποίηση του έργου μας" είπε ο κ. Μητσοτάκης,

Σαράντα πέντε ημέρες πριν τις ευρωεκλογές ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει "το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα" θέτοντας τον πήχη στο 33%, δηλαδή στο ποσοστό που έλαβε η ΝΔ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. "Οι ευρωεκλογές είναι εθνική κάλπη, αλλά δεν είναι εθνικές εκλογές που εκλέγουν κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, το μέτρο σύγκρισης είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές για εμένα, οι οποίες μάλιστα έλαβαν χώρα και σε μία εποχή πολύ κοντά σε εθνικές εκλογές" σημείωσε. Σε περίπτωση, όμως, αρνητικού αποτελέσματος, ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο επαναλαμβανόμενο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για πρόωρες εκλογές, σχολίασε πως "είναι παράδοξο να ζητά κάποιος πρόωρες εκλογές, όταν έχει πήχη στο 17% αλλά αυτό δεν αφορά εμένα.

Εμείς θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα αλλά αν δεν είναι καλό θα γίνει πιο δύσκολη η ζωή μας, ούτε θα πέσει η κυβέρνηση ούτε θα έχουμε εκλογές" παρατήρησε. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη διάθεσή του να διεκδικήσει και τρίτη θητεία, θέτοντας στην κρίση των πολιτών το έργο της κυβέρνησής του, στις εθνικές εκλογές του 2027 ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα και δη την προεδρία της Κομισιόν μετά τις ευρωεκλογές, ξεκαθαρίζοντας πως για τον ίδιο "δεν υφίσταται κανένα τέτοιο ζήτημα. Είναι μεγαλύτερη η τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το γραφείο θα πάμε σε εκλογές το 2027. Η συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό αξίωμα είναι τιμητική αλλά δεν με αφορά καθόλου" είπε κλείνοντας τα σχετικά σενάρια.

