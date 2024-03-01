Τρόμος στην Πολωνία. Ένα αυτοκίνητο έπεσε το απόγευμα σε πλήθος σε διάβαση της πόλης Στσέτσιν. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ορισμένοι εξ αυτών παιδιά, με δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και έξι παιδιά. Οι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης Άνταμ Ρουντάφσκι.

Ο οδηγός του οχήματος, που ανάπτυξε ταχύτητα και έφυγε μετά το ατύχημα, συνελήφθη. Πρόκειται για έναν Πολωνό πολίτη, κάτοικο του Στσέτσιν, 33 ετών.

BREAKING: Multiple people injured, including children, after vehicle plows through a group of pedestrians in Szczecin, Poland



pic.twitter.com/094UE1XUh9 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 1, 2024

In the centre of Szczecin, a car driver hit 17 people at a pedestrian crossing. Two of the injured people are in critical condition. The perpetrator fled the scene, but was apprehended after some time. He is a 33-year-old man. pic.twitter.com/AvTPHKymLK — Poland-24.com (@poland24com) March 1, 2024

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12



The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Oto człowiek, który wjechał właśnie w Szczecinie w ludzi na przejściu. Kilkanaście osób w stanie ciężkim ! #szczecin pic.twitter.com/0WAsTpUy6k — Krzysiek Puternicki (@puternickik) March 1, 2024

Terrible crime in #Szczecin don't call it an accident, call it a CRIME. A driver hit and run 17 people pic.twitter.com/GMbrlkxhen — Yung Grucha (@CorndogMartinez) March 1, 2024

Przed chwilą jakiś debil wjechał na zatłoczony chodnik i potrącił przynajmniej 12 osób po czym uciekł.

Szczecin pic.twitter.com/HUA7zl7bJg — bandyci drogowi (@bandyci_drogowi) March 1, 2024

«Δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Στσέτσιν, Πάβελ Πανκάου. Σύμφωνα με αυτόν, ο 33χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του, ένα Ford Focus, σε μια ομάδα ανθρώπων που περίμεναν το τραμ σε μια μεγάλη πλατεία της πόλης. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο οδηγός μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην πλατεία, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε από τη διάβαση των πεζών, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τις γραμμές του τραμ, παρασέρνοντας τους ανθρώπους.

Αμέσως μετά, ο 33χρονος προσπάθησε να διαφύγει με το όχημά του αλλά σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου προκάλεσε άλλο ατύχημα, καθώς συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα και τραυμάτισε τους οδηγούς τους.

