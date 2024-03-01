Λογαριασμός
Τρόμος στην Πολωνία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Στους 19 οι τραυματίες, ανάμεσά τους 6 παιδιά - Δείτε βίντεο

Αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης - Ταυτοποιήθηκε ο δράστης - Προσοχή σκληρές εικόνες 

UPDATE: 19:38
Πολωνία

Τρόμος στην Πολωνία. Ένα αυτοκίνητο έπεσε το απόγευμα σε πλήθος σε διάβαση της πόλης Στσέτσιν. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ορισμένοι εξ αυτών παιδιά, με δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. 

Μεταξύ των τραυματιών είναι και έξι παιδιά. Οι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους ο περιφερειάρχης Άνταμ Ρουντάφσκι.

Ο οδηγός του οχήματος, που ανάπτυξε ταχύτητα και έφυγε μετά το ατύχημα, συνελήφθη. Πρόκειται για έναν Πολωνό πολίτη, κάτοικο του Στσέτσιν, 33 ετών.

«Δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Στσέτσιν, Πάβελ Πανκάου. Σύμφωνα με αυτόν, ο 33χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του, ένα Ford Focus, σε μια ομάδα ανθρώπων που περίμεναν το τραμ σε μια μεγάλη πλατεία της πόλης. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο οδηγός μπήκε με μεγάλη ταχύτητα στην πλατεία, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε από τη διάβαση των πεζών, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τις γραμμές του τραμ, παρασέρνοντας τους ανθρώπους.

Αμέσως μετά, ο 33χρονος προσπάθησε να διαφύγει με το όχημά του αλλά σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου προκάλεσε άλλο ατύχημα, καθώς συγκρούστηκε με τρία αυτοκίνητα και τραυμάτισε τους οδηγούς τους.

