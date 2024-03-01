Η πλειονότητα των Σουηδών εκτιμούν πως η χώρα τους έκανε "πολλές θυσίες" προκειμένου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αν και παραδέχονται πως η ασφάλεια της Σουηδίας έχει ενισχυθεί με αυτήν την προσχώρηση, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η Σουηδία ετοιμάζεται να γίνει το 32ο μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, θέτοντας τέλος σε 200 χρόνια στρατιωτικής αδέσμευτης πολιτικής.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Indikator για τη σουηδική ραδιοφωνία SR, το 55% των Σουηδών εκτιμούν πως η σκανδιναβική χώρα "'έκανε πολλές θυσίες προκειμένου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ". Την ίδια στιγμή, το 77% των ερωτηθέντων εκτιμούν πως "η ασφάλεια της Σουηδίας έχει ενισχυθεί" με αυτήν την προσχώρηση.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 4 έως τις 26 Φεβρουαρίου και συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις 2.413 ανθρώπων. Καμία ερώτηση δεν τέθηκε για το είδος των θυσιών που εκτιμάται πως χρειάστηκαν προκειμένου η χώρα να καταστεί μέλος του ΝΑΤΟ.

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι Σουηδοί "βλέπουν τη διαδικασία προσχώρησης ως το περίπλοκο θέμα το οποίο υπήρξε", λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Περ Όλεσκογκ Τρίγκβασον, υπεύθυνος ερευνών στο Indikator.

"Υπάρχει πολύ μεγάλη συναίνεση στο ότι η ασφάλεια της Σουηδίας θα ενισχυθεί από την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, όμως ο δρόμος (για να επιτευχθεί αυτό) ήταν σπαρμένος με αγκάθια", λέει. "Η σουηδική κυβέρνηση έκανε παραχωρήσεις", εγκαταλείποντας ορισμένες από τις αρχές της.

Η Στοκχόλμη, που θέλησε να ενταχθεί στην Ατλαντική Συμμαχία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια, εγκατέλειψε την πολιτική ουδετερότητάς της που είχε υιοθετήσει μετά το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων τον 19ο αιώνα, και στη συνέχεια την αδέσμευτη στρατιωτική πολιτική μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Αν και συμμετέχει σε διεθνείς αποστολές διατήρησης της ειρήνης, η Σουηδία δεν έχει περάσει πόλεμο μετά τη σύγκρουση με τη Νορβηγία το 1814.

Η ενταξιακή διαδικασία της χώρας σημαδεύτηκε κυρίως από διαβουλεύσεις με την Τουρκία, η οποία κατηγορούσε τη Σουηδία για ήπια στάση απέναντι σε Κούρδους μαχητές που είχαν καταφύγει στο έδαφός της, ορισμένοι από τους οποίους θεωρούνταν τρομοκράτες από την Άγκυρα.

Προκειμένου να ικανοποιήσει τις τουρκικές απαιτήσεις, η Στοκχόλμη τροποποίησε το Σύνταγμά της και ενέκρινε έναν νέο αντιτρομοκρατικό νόμο.

Στις διαβουλεύσεις με την Τουρκία προστέθηκαν οι αναβολές του Ούγγρου εθνικιστή ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν. Για να επισφραγίσει αυτή τη νέα συνεργασία, η Ουγγαρία είχε ανακοινώσει προηγουμένως την αγορά τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών από τη Σουηδία προκειμένου να ενισχύσει τον στόλο της που περιλαμβάνει τώρα 14 αεροσκάφη Gripen.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.