Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πτώσεις δέντρων στη νότια Πολωνία, την οποία σάρωσαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα έως και 155 χλμ/ώρα στην οροσειρά Τάτρα.

Στην πόλη Ράμπκα-Ζντρόι, δύο ενήλικοι και ένα παιδί τραυματίστηκαν θανάσιμα όταν καταπλακώθηκαν από δέντρο που ξεριζώθηκε από τους ισχυρούς ανέμους.

Στο δημοφιλές θέρετρο Ζακοπάνε, μια 23χρονη γυναίκα και ένα 9χρονο αγοράκι βρήκαν τον θάνατο σε ανάλογο περιστατικό.

Πυροσβέστες επενέβησαν το πρωί σε 140 τοποθεσίες για να απομακρύνουν δέντρα που είχαν πέσει σε δρόμους ή είχαν προκαλέσει ζημιές σε στέγες σπιτιών, σύμφωνα με ρεπορτάζ πολωνικών μέσων ενημέρωσης.

Οι ισχυροί άνεμοι σήμερα ακολούθησαν ένα τριήμερο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών. Το Σάββατο, ο υδράργυρος κατέρριψε ρεκόρ για την εποχή, σκαρφαλώνοντας στους 26,4 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Τάρνουφ, υπογραμμίζει το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

