Γαλλία: Συνεχίζονται οι έρευνες στην υπόθεση θανάτου του μικρού Εμίλ

Δύο ημέρες μετά την ανακάλυψη των λειψάνων του μικρού Εμίλ, δεκάδες ερευνητές «χτενίζουν» σήμερα τα περίχωρα του μικρού χωριού Ο-Βερνέ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπου αυτό το αγοράκι, ηλικίας 2,5 ετών, χάθηκε τον Ιούλιο, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του.

«Οι έρευνες θα διαρκέσουν για όσο χρόνο χρειαστεί», επισήμανε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο συνταγματάρχης Πιερ-Ιβ Μπαρντί, διοικητής της χωροφυλακής στο Άλπ ντε Οτ Προβάνς, η οποία είναι επιφορτισμένη να προφυλάξει τον χώρο όπου εργάζονται οι ειδικοί, μεταξύ άλλων ανθρωπολόγοι και συνοδοί αστυνομικών σκύλων. «Πρέπει να αποφύγουμε το ενδεχόμενο πεζοπόροι ή άλλα πρόσωπα να έρθουν και να μολύνουν τον χώρο».

Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνθήκες αδιαμφισβήτητα δύσκολες, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που σάρωσαν την περιοχή τη νύχτα.

«Πρόκειται για μια πολύ λεπτή, λεπτομερή δουλειά, για αυτόν ακριβώς τον λόγο φέραμε τους καλύτερους, εκείνους που διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο».

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες, το μικρό χωριό των 25 κατοίκων αποκλείστηκε εκ νέου από τον υπόλοιπο κόσμο, για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Ένα οδόφραγμα που έχει τοποθετηθεί στη μέση του μοναδικού δρόμου, ο οποίος ενώνει την κοινότητα Βερνέ με το χωριό Ο-Βερνέ, αποκλείει την πρόσβαση, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Πτώση έπειτα από ατύχημα, ανθρωποκτονία εξ αμελείας, δολοφονία; «Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα ανακαλύψουμε την αιτία ή τις συνθήκες του θανάτου», προειδοποίησε η εκπρόσωπος της χωροφυλακής Μαρί-Λορ Πεζάν, στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Info, σήμερα το πρωί.

Απόκρημνη περιοχή

Μονάχα κάποια οστά, μεταξύ αυτών το κρανίο του παιδιού, βρήκαν το Σάββατο πεζοπόροι, σε κοντινή απόσταση από το χωριό. «Σε μια ζώνη μέσα στη φύση, απόκρημνη και όχι πάντα εύκολα προσβάσιμη», που είχε, εντούτοις, επιθεωρηθεί «πολλές φορές» από τον Ιούλιο, διευκρίνισε η Πεζάν, αναγνωρίζοντας πως υπάρχει μια «πολύ μικρή πιθανότητα» οι ερευνητές να πέρασαν δίπλα από το πτώμα, χωρίς να το δουν, κατά τη διάρκεια των ερευνών το καλοκαίρι.

Ο στόχος θα είναι να καθοριστεί επιστημονικά εάν το πτώμα βρισκόταν σε αυτήν την περιοχή από τότε που εξαφανίστηκε το παιδί. «Όταν έχεις ένα πτώμα σε αποσύνθεση, έχεις στοιχεία στο έδαφος που επιτρέπουν να γνωρίζεις εάν η σορός παρέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα σε αυτό το έδαφος», εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου.

Οι ανθρωπολόγοι θα «προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν εάν αυτά τα οστά βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο ή εάν τα μετάφερε ένας άνθρωπος, ένα ζώο ή ακόμα και οι μετεωρολογικές συνθήκες».

Οι ανθρωπολόγοι θα συνεργαστούν με συναδέλφους τους από το Ινστιτούτο Εγκληματολογικών Ερευνών της εθνικής χωροφυλακής (IRCGN), με τις εγκληματολογικές αναλύσεις στα λείψανα να συνεχίζονται στα εργαστήρια του Ινστιτούτου στο Ποντουάζ, κοντά στο Παρίσι.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες

Όταν εξαφανίστηκε την 8η Ιουλίου, ο Εμίλ είχε μόλις φθάσει για το καλοκαίρι στο εξοχικό των παππούδων του. Δύο γείτονες επιβεβαιώνουν πως τον είδαν, στον κεντρικό δρόμο του χωριού, με τις μαρτυρίες τους ωστόσο να είναι αντικρουόμενες.

Το αγοράκι εθεάθη γύρω στις 17.15 τοπική ώρα. Οι γονείς του δεν ήταν παρόντες εκείνη την ημέρα.

Με την ανακάλυψη των οστών το Σάββατο, το σενάριο της πτώσης από ατύχημα φαίνεται να επανακτά αξιοπιστία: αυτή η υπόθεση εντούτοις φαινόταν να εξασθενεί έπειτα από τις άκαρπες έρευνες που διεξήχθησαν τους τελευταίους μήνες στα περίχωρα του χωριού, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, στις πλαγιές του βουνού Τρουά-ζ-Εβεσέ.

Η ανακάλυψη έγινε δύο ημέρες αφότου οι ερευνητές πραγματοποίησαν για πρώτη φορά από την έναρξη της έρευνας ένα είδος ανασύνθεσης των γεγονότων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, 17 άνθρωποι κλήθηκαν να πάρουν μέρος, μεταξύ άλλων όλοι όσοι ήταν παρόντες την ημέρα της εξαφάνισης του Εμίλ, προκειμένου να καθορίσουν με ακρίβεια τις ενέργειες και κινήσεις τους.

Η έρευνα αναμένεται μακρά καθώς είναι «περίπλοκη», επέμεινε χθες σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εισαγγελέας του Εξ εν Προβάνς, Ζαν Λικ Μπλανσόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.