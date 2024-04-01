Ισπανία: Αστυνομικής βία σε βάρος μαύρων πολιτών στη Μαδρίτη

Παγκόσμιο σάλο αλλά και αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας προκάλεσαν τα βίντεο που ήρθαν στο «φως της δημοσιότητας» και αποτυπώνουν σκηνές ωμής βίας από αστυνομικούς σε βάρος άοπλων μαύρων πολιτών σε μια γειτονιά στο κέντρο της Μαδρίτης.

Τα πλάνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι ιδιαιτέρως σκληρά και προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό.

(Προσοχή σκληρές εικόνες)

Το βίντεο, που τραβήχτηκε την Παρασκευή στο Lavapiés, δείχνει έναν από τους δύο άνδρες να έχει πέσει στο έδαφος και να είναι ακινητοποιημένος από έναν αστυνομικό που φαίνεται να έχει πέσει πάνω τον και να τον πνίγει.

Ένας δεύτερος αστυνομικός εμφανίζεται στη συνέχεια να χτυπά τον ακινητοποιημένο άνδρα δύο φορές με ένα ρόπαλο πριν αρπάξει και γρονθοκοπήσει έναν άλλον άνδρα που στεκόταν εκεί κοντά.

Καθώς το βίντεο με το σκληρό περιστατικό διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αστυνομική πηγή είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Europa Press ότι οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για υπονόμευση εξουσίας.

Η πηγή περιέγραψε τους άνδρες ως «εχθρικούς» προς τους αστυνομικούς και είπε ότι ένας από τους αστυνομικούς είχε τραυματιστεί.

Ένας από τους συλληφθέντες βρέθηκε αργότερα ότι είχε ναρκωτικά πάνω του, πρόσθεσε.

Το βίντεο προκάλεσε οργή σε όλη την Ισπανία. Η αντιρατσιστική ομάδα εκστρατείας SOS Racismo περιέγραψε τις εικόνες ως «ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας ενεργούν στο Lavapiés».

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρόσθεσε: «Όσοι από εμάς ζούμε σε αυτή τη γειτονιά γνωρίζουμε ότι αυτές οι ενέργειες είναι συνηθισμένες και κανείς δεν κάνει τίποτα γι’ αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.