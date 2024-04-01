Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανάμεσά τους και ένας ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο Μοχάμαντ Ρέζα Ζαχέντι, μετά την ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο προξενείο του Ιράν και την κατοικία του Ιρανού πρεσβευτή στη Δαμασκό, σήμερα Δευτέρα, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA ανέφερε ότι «η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο το κτίριο του ιρανικού προξενείου στη συνοικία Mazzeh της Δαμασκού».

Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ, το οποίο έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον μαχητών που συνδέονται με το Ιράν εν μέσω του πολέμου στη Γάζα που μαίνεται κατά της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

«Ο Χοσεΐν Ακμπάρι, πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δαμασκό, και η οικογένειά του δεν τραυματίστηκαν στην ισραηλινή επίθεση», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Νουρ.

Δύο ανταποκριτές του AFP στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι το κτίριο δίπλα στην πρεσβεία είχε ισοπεδωθεί από την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μέρες αφότου το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν 53 ανθρώπους στη Συρία, μεταξύ των οποίων 38 στρατιώτες και επτά μέλη της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Faisal Mekdad «καταδικάζει έντονα» τα ισραηλινά χτυπήματα στο προξενείο του Ιράν και την κατοικία του πρέσβη στη συριακή πρωτεύουσα.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, ο Faisal Mekdad είπε ότι η «τρομοκρατική επίθεση» έχει σκοτώσει «αρκετές αθώες ζωές», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ «δεν είναι σε θέση να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ του Ιράν και της Συρίας», πρόσθεσε.

