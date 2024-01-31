Τρεις τραυματίες σε επιδρομή drones της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης έπληξαν πολιτικούς στόχους στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας χθες Τρίτη, τραυματίζοντας ελαφρά τρεις ανθρώπους, προκαλώντας πυρκαγιά, ζημιές σε πολυκατοικίες και υποδομές, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Χάρκοβο.

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για καταστροφή αυτοκινήτων, θραύση παραθύρων σε δυο πολυκατοικίες και πυρκαγιά σε μια.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε μέσω Telegram πως υπέστησαν ζημιές πολιτικές υποδομές σε δυο συνοικίες στο Χάρκοβο.

Διευκρίνισε πως στην επιδρομή χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι drones-καμικάζι.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.