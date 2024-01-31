Καθώς οι αντεγκλήσεις για τη λύση των δυο κρατών στο Μεσανατολικό συνεχίζονται, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε χθες Τρίτη για ακόμη μια φορά πως η κυβέρνησή του έχει σκοπό να κρατήσει την ευθύνη για την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας «για «χρόνια».

Αυτό θα ισχύει «ωσότου να είμαστε σίγουροι πως δεν θα μας σκοτώνουν πλέον κάτοικοι της Γάζας», είπε ο Ισραέλ Κατς κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε μέσα ενημέρωσης του γερμανικού ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer, συμπεριλαμβανομένων της ταμπλόιντ εφημερίδας Bild και του περιοδικού και ειδησεογραφικού ιστοτόπου Politico.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας χαρακτήρισε εκ νέου τα μέλη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς τους «νέους ναζί», που κατ’ αυτόν «πρέπει να εξαλειφθούν».

Χαρακτήρισε «απόλυτα παράλογο» το ότι «έπειτα από όλα όσα έγιναν» την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, «λένε στο Ισραήλ πως το σωστό είναι (να εφαρμοστεί) η λύση των δυο κρατών».

Ακόμη, ο κ. Κατς επέμεινε πως Παλαιστίνιοι σκότωσαν Ισραηλινούς και κατά συνέπεια η κυβέρνησή του δεν έχει καμιά πρόθεση να εκχωρήσει σε Παλαιστίνιους την ευθύνη για την ασφάλεια των Εβραίων στο μέλλον.

Ταυτόχρονα απέρριψε τις προτάσεις —που υποστηρίζουν πολλά μέλη της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου— να υπάρξει εκ νέου εποικισμός της Λωρίδας της Γάζας, επιμένοντας πως το Ισραήλ δεν θα «κυβερνά» τον μικρό παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

«Αυτό δεν θα γίνει. Η κυβερνητική πολιτική είναι σαφής, ό,τι κι αν λένε μεμονωμένοι υπουργοί», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

