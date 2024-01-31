Η Ρωσία διπλασίασε την παραγωγή πυραύλων προοριζόμενων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, δήλωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σαϊγκού, επιθεωρώντας εργοστάσια του τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην πόλη Εκατερίνεμπουργκ, στα Ουράλια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Ο υπουργός χαιρέτισε ακόμη την αύξηση της παραγωγής συστημάτων εκτόξευσης των συστημάτων S-300 και Buk. Αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία εντός 2024, πρόσθεσε ο κ. Σαϊγκού, αποφεύγοντας να αποκαλύψει συγκεκριμένους αριθμούς.

«Έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση στον όγκο της παραγωγής. Υπερδιπλασιάσαμε την παραγωγή των πυραύλων που χρειαζόμαστε για την αντιαεροπορική άμυνα. Όμως υπάρχουν ζητήματα κλειδιά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε το ζήτημα των κινητήρων και το ζήτημα της επιτάχυνσης της παραγωγής συστημάτων εκτόξευσης», ανέφερε, σύμφωνα με βίντεο που μεταφόρτωσαν οι υπηρεσίες του στην πλατφόρμα Telegram.

Το τελευταίο διάστημα, τα συστήματα ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας μοιάζουν να μην είναι πάντα σε θέση να αποτρέψουν ουκρανικές επιθέσεις με drones, για παράδειγμα αυτές εναντίον τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη Βαλτική ή αυτή εναντίον διυλιστηρίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ο κ. Σαϊγκού επιθεώρησε επίσης εργοστάσιο που παράγει συστήματα έναντι των οποίων η Ουκρανία δυσκολεύεται να αμυνθεί, όπως ο πύραυλος εδάφους-εδάφους Ισκαντέρ και ο πύραυλος κρουζ Καλίμπρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.