Ο υπ' αριθμόν 1 αντίπαλος του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε σήμερα σε ηλικία 47 ετών, ενώ εξέτιε 19ετή ποινή φυλάκισης για «εξτρεμιστική δράση» σε φυλακή στην Σιβηρία, υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες - στην διαβόητη IK-3 "Polar Wolf" (Πολικός Λύκος).

Η σωφρονιστική αποικία «ειδικού καθεστώτος» N°3 στο Χαρπ της ρωσικής Αρκτικής, στην περιφέρειας του Γιάμαλο-Νένετς, θεωρείται από τις πιο «σκληροπυρηνικές» και απομονωμένες φυλακές της Ρωσίας.

Ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε στη φυλακή της Αρκτικής, περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, στα μέσα Δεκεμβρίου, μετά από ένα μυστικό ταξίδι σχεδόν 3 εβδομάδων.

«Οι συνθήκες εκεί είναι σκληρές, με ειδικό καθεστώς στη ζώνη του μόνιμου παγετού. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσετε εκεί και τα ταχυδρομεία δεν λειτουργούν» είχαν αναφέρει τότε σε ανακοίνωσή τους οι συνεργάτες του.

Αποψη της πόλης του Χαρπ, στην περιφέρειας του Γιάμαλο-Νένετς

Όπως πολλές άλλες φυλακές στη Ρωσία, το IK-3 κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960 ως σοβιετικό «γκούλαγκ»: συνδύαζε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας για πολιτικούς αντιπάλους του σοβιετικού καθεστώτος και κανονικούς κρατούμενους που είχαν καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα.

Μαρτυρίες από νυν και πρώην κρατούμενους του IK-3 περιγράφουν ένα ιδιαίτερα σκληρό περιβάλλον, με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης μαζί με σωματική και ψυχολογική βαρβαρότητα.

«Οι συνθήκες σε αποικίες ειδικού καθεστώτος είναι τρομερές, είναι σαφές ότι πρόκειται για κράτηση σε μέγιστη απομόνωση», δήλωσε στους The Moscow Times ο υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Igor Kalyapin.

«Πιστεύω ότι ο Ναβάλνι στάλθηκε εκεί ακριβώς για να διασφαλιστεί αυτή η μέγιστη δυνατή φυσική απομόνωση» είπε.

Επίσης, με συνθήκες πολικού ψύχους και θερμοκρασίες κάτω των -30 βαθμών Κελσίου τον χειμώνα, πολλοί πρώην κρατούμενοι κάνουν λόγο για έλλειψη ρούχων.

Ο κατάδικος Maxim Bakhvalov, ο οποίος εξέτισε ποινή στο IK-3 από το 2017-2020, ισχυρίστηκε ότι κατά την άφιξή του στην αποικία, του παρασχέθηκαν μόνο ένα ζευγάρι χειμερινές μπότες και ένα φθαρμένο κοστούμι…



«Αδιαθεσία μετά από περίπατο»

«Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος Ναβάλνι Α. Α. αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο (...) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

«Εφαρμόσθηκαν όλες οι αναγκαίες μέθοδοι ανάνηψης, αλλά δεν έδωσαν αποτέλεσμα. Οι γιατροί έκτακτης ανάγκης διαπίστωσαν τον θάνατο του ασθενούς...».



Την ίδια ώρα, η μητέρα του Ναβάλνι φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Νόβαγια Γκαζέτα, πως ο γιος της ήταν «ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» όταν τον είδε για τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, στο τελευταίο βίντεο του Ναβάλνι πριν από τον θάνατό του - εμφανίστηκε χθες Πέμπτη, μέσω τηλεσύνδεσης σε αίθουσα δικαστηρίου για την υπόθεσή του.- ο φυλακισμένος αντιφρονούντας έδειχνε ευδιάθετος, κάνοντας μάλιστα και χιούμορ.

