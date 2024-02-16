Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην 'Αγκυρα, Βασίλ Μποντνάρ, δήλωσε ότι η χώρα του όχι μόνο εργάζεται για να κατασκευάσει τον κινητήρα του υπό σχεδιασμού τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ, αλλά σκοπεύει και να το αγοράσει όταν αρχίσει η παραγωγή του. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι θα λειτουργήσει στην Ουκρανία εργοστάσιο κατασκευής τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar.

Σε συνέντευξή του στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό CNN Turk, ο Ουκρανός διπλωμάτης επισήμανε ότι υπάρχει ουκρανική κοινοπραξία που συμμετέχει στον διαγωνισμό για την κατασκευή του κινητήρα του μαχητικού 5ης γενιάς ΚΑΑΝ και πως η χώρα του έχει την εμπειρία και την ικανότητα να παράγει τα απαιτούμενα εξαρτήματα με ταχείς ρυθμούς.

Ερωτηθείς αν η Ουκρανία θα αγοράσει το συγκεκριμένο μαχητικό όταν αυτό θα περάσει στη φάση της παραγωγής, ο Βασίλ Μποντνάρ είπε πως «όχι μόνο θα το αγοράσουμε, αλλά θα το χρησιμοποιήσουμε και ξέρουμε πού θα το χρησιμοποιήσουμε».

Αναφερόμενος στα τουρκικά μη επανδρωμενα αεροσκάφη Bayraktar, επισήμανε ότι έχουν αποκτήσει σημαντική φήμη στη χώρα του και διευκρίνισε πως συνεχίζονται στην Ουκρανία οι οικοδομικές εργασίες του εργοστασίου της κατασκευάστριας εταιρείας Baykar. Προ ημερών, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, είχε δηλώσει ότι το εργοστάσιο κοντά στο Κίεβο θα τεθεί σε λειτουργία σε ένα χρόνο και θα παράγει ετησίως 120 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar, στις εκδόσεις ΤΒ2 και ΤΒ3, απασχολώντας περίπου 500 εργαζόμενους.

«Η συνεργασία με την Τουρκία είναι μία από τις στρατηγικές εξελίξεις που προσφέρει ευρύτερες αμυντικές ικανότητες τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Τουρκία και ενισχύει την περιφερειακή μας συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα» τόνισε ο Ουκρανός πρέσβης.

