Το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών συμπεριέλαβε μία δικηγόρο του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι στη λίστα των καταζητούμενων, αφότου καταδικάσθηκε ερήμην για εξτρεμιστική δράση, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Η δικηγόρος Όλγκα Μιχαήλοβα είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι έχει ήδη εγκαταλείψει τη Ρωσία την περίοδο που της απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Τρεις άλλοι δικηγόροι του Ναβάλνι συνελήφθησαν τον Οκτώβριο ως ύποπτοι που ανήκουν σε «εξτρεμιστική οργάνωση».

Οι υποστηρικτές του Ναβάλνι λένε ότι οι αρχές μετά την σύλληψη των δικηγόρων του ετοιμάζονται να τον απομονώσουν ακόμη περισσότερο στη φυλακή όπου εκτίει συνολικά ποινές που υπερβαίνουν τα 30 χρόνια.

Ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε σε μια σωφρονιστική αποικία κρατουμένων βόρεια του Αρκτικού Κύκλου που βρίσκεται στο Καρπ στην περιοχή Γιαμάλ- Νενέτς περίπου 1.900 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.