Τέταρτο πακέτο κυρώσεων της διεθνούς κοινότητας κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε επισήμως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν και από τον Τζο Μπάιντεν αναμένεται να καταφέρουν νέο σοβαρό πλήγμα στη ρωσική οικονομία.

«Ενώ η ανελέητη εισβολή της Ρωσίας συνεχίζεται, η ΕΕ και οι εταίροι μας στο G7 συνεχίζουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Κρεμλίνο. Αύριο (Σάββατο), θα εισαγάγουμε ένα τέταρτο πακέτο μέτρων για την περαιτέρω απομόνωση της Ρωσίας και την εξάντληση των πόρων που χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

«Τα τρία σαρωτικά κύματα κυρώσεων και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους αυτή την εβδομάδα έπληξαν πολύ σκληρά τη ρωσική οικονομία. Το 4ο πακέτο θα είναι ένα επιπλέον πλήγμα για το καθεστώς του Πούτιν. Η εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει» σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Οι κυρώσεις αναλυτικά όπως τις παρουσίασε η πρόεδρος της ΕΕ:

1. Αρνούμαστε στη Ρωσία το καθεστώς του πιο ευνοημένου έθνους στις αγορές μας, ανακαλώντας σημαντικά οφέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

«Θα εργαστούμε επίσης για να αναστείλουμε τα δικαιώματα μέλους σε πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα – έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλα δάνεια ή οφέλη από αυτά τα ιδρύματα» τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

2. Συνεχίζουμε να ασκούμε πιέσεις στις ρωσικές ελίτ κοντά στον Πούτιν.

3. Θα βεβαιωθούμε ότι το ρωσικό κράτος και οι ελίτ του δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, για να παρακάμψουν τις κυρώσεις.

4. Απαγόρευση εξαγωγής οποιωνδήποτε προϊόντων πολυτελείας της ΕΕ από τις χώρες μας στη Ρωσία (σ.σ χαβιάρι, βότκα κλπ)

5. Απαγόρευση εισαγωγής βασικών αγαθών στον τομέα σιδήρου και χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Τέλος, θα προτείνουμε μια μεγάλη απαγόρευση νέων ευρωπαϊκών επενδύσεων σε ολόκληρο τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας - από την εξερεύνηση έως την παραγωγή.

«Αυτή η κρίση είναι άνευ προηγουμένου. Και έτσι είναι η ενότητα και η ταχύτητα αντίδρασης που έχουν δείξει οι δημοκρατίες μας μέχρι τώρα. Η Ουκρανία θα επικρατήσει» διαμηνύει η πρόεδρος της Κομισιόν.

Την ανάκληση του καθεστώτος του «πιο ευνοημένου έθνους» για τη Ρωσία ανακοίνωσε επισήμως σε διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν, καταφέρνοντας νέο σοβαρό οικονομικό πλήγμα στη Μόσχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα απαγορευτούν οι εισαγωγές διαμαντιών, χαβιαριού και βότκας. Η επιβολή μεγάλων δασμών, αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά το ρωσικό εμπόριο στις ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν είπε ότι αργότερα σήμερα, μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, την G7, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, «θα ανακοινώσουν από κοινού πολλά νέα βήματα για να πιέσουν τον Πούτιν και να κρατήσουν έναν ακόμη πιο υπεύθυνο για την επιθετικότητά του κατά της Ουκρανίας».

