Την ανάκληση του καθεστώτος του «πιο ευνοημένου έθνους» για τη Ρωσία ανακοίνωσε επισήμως σε διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν, καταφέρνοντας νέο σοβαρό οικονομικό πλήγμα στη Μόσχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα απαγορευτούν οι εισαγωγές διαμαντιών, χαβιαριού και βότκας. Η επιβολή μεγάλων δασμών, αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά το ρωσικό εμπόριο στις ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν είπε ότι αργότερα σήμερα, μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, την G7, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, «θα ανακοινώσουν από κοινού πολλά νέα βήματα για να πιέσουν τον Πούτιν και να κρατήσουν έναν ακόμη πιο υπεύθυνο για την επιθετικότητά του κατά της Ουκρανίας».

Ο κ. Μπάιντεν είπε ότι πρώτα απ' όλα, κάθε κράτος θα λάβει μέτρα για να αρνηθεί το καθεστώς του πιο ευνοημένου έθνους στη Ρωσία. Ο Αμερικανός ηγέτης είπε ότι η G7 θα εντείνει επίσης την πίεση και θα εφαρμόσει κυρώσεις σε περισσότερους Ρώσους ολιγάρχες.

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα προσθέσουν τα ονόματα αρκετών ακόμη Ρώσων ολιγαρχών στη λίστα με τα άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Πρόσθεσε ότι το σύνολο των παγκόσμιων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και οι έλεγχοι των εξαγωγών, «συνθλίβουν τη ρωσική οικονομία».

«Θα χτυπήσουμε σκληρότερα τον Πούτιν, γιατί οι ΗΠΑ και οι στενότεροι σύμμαχοι μας λειτουργούμε ομόφωνα» διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης της Ουκρανίας ύψους 13,6 δις δολαρίων. Θα στείλουμε χρήματα, φαγητό, υγειονομική βοήθεια αμυντικά όπλα στην Ουκρανία, αλλά δεν θα πολεμήσουμε εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία αυτό θα σήμαινε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ο ελεύθερος κόσμος ενώνεται για να αντιμετωπίσει τον Πούτιν» δήλωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» εάν η χώρα χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην Ουκρανία.

Η κίνηση για το καθεστώς του πιο ευνοημένου έθνους, η οποία έχει συντονιστεί με την G7 και τους συμμάχους της ΕΕ, απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου. Η έγκριση αναμένεται να είναι τυπική, αφού σε μία επίδειξη σπάνιας δικομματικής σύμπνοιας, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί έχουν ταχθεί υπέρ του μέτρου. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ελευθέρου εμπορίου και εγγυάται την αρχή της αμοιβαιότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, οι οποίες διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών.

