Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ και ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιούν συνέντευξη Τύπου στις Βερσαλλίες της Γαλλίας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ σήμερα στη Γαλλία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία ως επίθεση κατά της δημοκρατίας και των κυρίαρχων κρατών και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαλλαγεί από την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία.

The way we respond today to Russia's heinous attack will determine the future of Ukraine, of our Union and of our entire continent.



Let's stay true to the principles that have guided our response so far:



Responsibility, unity, solidarity, determination. https://t.co/61aOPXSSR9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022

«Ο τρόπος με τον οποίο απαντάμε σήμερα σε αυτή την απεχθή επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα καθορίσει το μέλλον της Ουκρανίας και επίσης το μέλλον της ένωσής μας και πέρα ​​από αυτό, ακόμη και το μέλλον ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου.... Αυτή η κρίση μας έκανε να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρώτον, το καθήκον μας είναι να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη, ασφαλή και οικονομικά προσιτή παροχή ενέργειας στους ευρωπαίους καταναλωτές μεσοπρόθεσμα», πρόσθεσε η ίδια και συμπλήρωσε πως «αυτό σημαίνει να απαλλαγούμε από την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο διαφοροποιώντας την προσφορά, επενδύοντας μαζικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Όπως ανέφερε έως τα τέλη Μαΐου θα προταθεί η σταδιακή κατάργηση της εξάρτησής από το ρωσικό φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα έως το 2027 τα οποία θα στηριχθούν από τους απαραίτητους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ενώ τέλη Μαρτίου η Κομίσιον θα παρουσιάσει επιλογές για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου στην ηλεκτρική ενέργεια

Η κ. φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι ο πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν «έχει αλλάξει θεμελιωδώς το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης».

"Για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη, θα χρειαστούμε διαφορετικές δυνάμεις και διαφορετικές δυνατότητες. Και χαιρετίζω σημαντικές πρόσθετες αμυντικές επενδύσεις στην Ευρώπη που θα χρειαστούν, και χαιρετίζω το γεγονός ότι ορισμένοι ηγέτες ανακοίνωσαν φιλόδοξα βήματα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών", ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής ότι πρέπει να συντονιστούμε στενά και με το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι η ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω το γεγονός ότι οι ηγέτες μας είπαν να προετοιμάσουμε μια ανάλυση για τα κενά των αμυντικών επενδύσεων και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ένα σαφές σχέδιο για το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κενά», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The @EU_Commission set up a solidarity platform to coordinate support and reception.



We are using the flexibility of the EU budget to finance actions for refugees; housing, schooling, counselling.



This could free several billion euros in the coming years for these purposes pic.twitter.com/UicPGdz3qv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022

To defend Europe we will need different forces and capabilities.



And significant additional defence investments.



We will undertake a mapping of the investment gaps by mid-May. pic.twitter.com/3tCIIzYfzI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022

Μακρόν: Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να σταθεί και να μείνει όρθια

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με την σειρά του δήλωσε ότι ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «μια ταχεία επιστροφή στην ειρήνη, ξεκινώντας με την κατάπαυση του πυρός που ακολουθείται από ταχεία απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων».

Ο Γάλλος ηγέτης είπε ότι αυτός είναι ο λόγος που το μπλοκ συνεχίζει την πίεση στη Ρωσία και επίσης διατηρεί έναν πολύ απαιτητικό διάλογο, ιδίως σε συνδυασμό με τη γερμανίδα καγκελάριο.

«Υποστηρίζουμε την Ουκρανία σήμερα και θα το κάνουμε για όσο διαρκεί ο πόλεμος. Και θα είμαστε εκεί για την ανοικοδόμηση αυτής της καταστροφής που επέφερε η Ρωσία. Θα είμαστε εκεί για να τη βοηθήσουμε να σταθεί και να μείνει όρθια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε η ΕΕ είχε προτείνει μια ευρωπαϊκή διευκόλυνση περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ ως πρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία.

«Το μήνυμα που στείλαμε αρχικά στον ουκρανικό πληθυσμό είναι ότι ο δρόμος προς την Ευρώπη μας είναι ανοιχτός γι' αυτούς. Ο αγώνας τους για ελευθερία και δημοκρατία, για τις αξίες που όλοι μοιραζόμαστε έχει δείξει ότι η Ουκρανία είναι πράγματι μέλος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας.»

Απηχώντας τις παρατηρήσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μακρόν είπε ότι η Ευρώπη θέλει να μπορεί να επιλέγει τους εταίρους εφοδιασμού της, αλλά να μην εξαρτάται από κανέναν.

Πηγή: Sky News

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις