Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Του είπα, όπως κάθε φορά που έχουμε μιλήσει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας καθώς αγωνίζονται γενναία για να υπερασπιστούν τη χώρα τους», είπε από τον Λευκό Οίκο.

«Καθώς ο Πούτιν συνεχίζει την ανελέητη επίθεσή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι σύμμαχοι και οι εταίροι συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα για να αυξήσουν τις οικονομικές πιέσεις στον Πούτιν και να απομονώσουν περαιτέρω τη Ρωσία στην παγκόσμια σκηνή. Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανακοινώσουμε από κοινού πολλά νέα βήματα για να πιέσουμε τον [Ρώσο Πρόεδρο] Πούτιν και να τον λογοδοτήσουμε ακόμη περισσότερο για την επιθετικότητά του κατά της Ουκρανίας». είπε ο Μπάιντεν.

Ο Ζελένσκι έγραψε επίσης στο Twitter: «Είχα μια ουσιαστική συζήτηση με τον Μπάιντεν. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και για τα εγκλήματα της Ρωσίας κατά του άμαχου πληθυσμού. Συμφωνήσαμε για περαιτέρω βήματα για την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και την αύξηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.»

