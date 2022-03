Ρώσοι στρατιώτες κρατώντας χειροβομβίδες περπάτησαν μέσα από την περιοχή Κονοτόπ της Ουκρανίας, καθώς η διοίκηση της πόλης αντιμετώπιζε ένα τελεσίγραφο της Ρωσίας να παραδοθεί.

Η ρωσική αντιπροσωπεία απείλησε την πόλη με καταστροφή. Πλάνα δείχνουν Ρώσους εκπροσώπους να περπατούν κοντά στα τανκ τους.

Το Konotop είναι μια μικρή πόλη στη βορειοανατολική περιοχή του Sumy.

Σύμφωνα με το CNN ο δήμαρχος Artem Semenikhin μαγνητοσκοπήθηκε να απευθύνεται στο πλήθος για την πρόταση που του έκαναν. «Ή θα τους παραδώσω την πόλη ή θα την καταστρέψουν ολοσχερώς» λέει ο ίδιος στα πλήθη.

- Russian commander requests our capitulation, otherwise the city will be destroyed by his artillery. What do you want - to fight or to capitulate?

- We fight!

- If we fight - I want everyone to vote.

- We fight! pic.twitter.com/J52t2UIvt5

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) March 2, 2022

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαληθεύτηκε από το CNN δείχνει μια ρωσική αντιπροσωπεία να βγαίνει από το δημαρχείο για να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα θυμωμένο πλήθος. Ένας από τους Ρώσους φαίνεται να κρατά δύο χειροβομβίδες καθώς επιστρέφει στο όχημά του, ενώ οι θεατές φωνάζουν «ντροπή». Το όχημά του και ένα μαχητικό όχημα ρωσικού πεζικού έφυγαν στη συνέχεια.

Το βίντεο του δημάρχου να απευθύνεται σε πλήθος τον δείχνει να λέει: «Μου δίνουν αυτούς τους όρους τώρα: Αν αρχίσουμε να αντιστεκόμαστε, θα βομβαρδίσουν την πόλη με πυροβολικό. Αν το ψηφίσετε, θα αντεπιτεθούμε! Ποιος ψηφίζει για να αντισταθεί;»

Ακούγεται μια κραυγή έγκρισης, ενώ κάποιοι από το πλήθος είπαν ότι οι γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να εκκενωθούν.

Αργότερα, ο Dmytro Zhyvytsky, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Sumy, είπε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τους Ρώσους.

«Η συνομιλία μεταξύ του εκπροσώπου μου από τη στρατιωτική διοίκηση και των Ρώσων στο Konotop διήρκεσε περίπου 12 λεπτά», είπε ο Zhyvytsky.

«Η συμφωνία είναι η εξής: Δεν μπορεί να τεθεί θέμα αλλαγής κυβέρνησης. Τους ενδιαφέρει ο νόμος και η τάξη. Δεν θα υπάρξει καμία κίνηση στρατευμάτων. Η ουκρανική σημαία είναι στη θέση της», είπε.

«Υπάρχει συμφωνία ότι δεν θα πυροβολήσουμε και δεν θα υπάρξουν αμοιβαίες προκλήσεις. Παραμένουν στις θέσεις τους. Θα παρέχεται ανεμπόδιστη διέλευση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των υπηρεσιών, ασθενοφόρα, οχήματα με τρόφιμα, ανθρωπιστικά είδη», συνέχισε.

«Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στην πόλη και τον έλεγχο, οι εθελοντές μας θα κατασκευάσουν επιπλέον σημεία ελέγχου στο Konotop», είπε.

Δεν έχει υπάρξει καμία λέξη από τη ρωσική πλευρά για μια τέτοια συμφωνία.

Σε όλη την Ουκρανία, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις πολιτικής ανυπακοής απέναντι στη ρωσική προέλαση, με πολίτες να κλείνουν δρόμους, να στέκονται μπροστά σε τανκς και να αντιμετωπίζουν Ρώσους στρατιώτες.

Πηγή: CNN

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις