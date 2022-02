Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σεργκέι Λαβρόφ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο δεύτερο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκαθάρισε την Παρασκευή ο ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ρώσου προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών στην Ένωση, αλλά δεν θα εκδώσει ταξιδιωτική απαγόρευση.

«Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι οι μόνοι ηγέτες στον κόσμο που τυγχάνουν κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Άσαντ από τη Συρία, ο Λουκασένκο από τη Λευκορωσία και τώρα ο Πούτιν από τη Ρωσία», δήλωσε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

«Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα εγκρίνει τις σκληρότερες κυρώσεις που έγιναν ποτέ κατά της Ρωσίας. Για μια εισβολή στην Ουκρανία και μια αδιάκριτη επίθεση στον ουκρανικό λαό. Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια διπλωματική προσέγγιση για να καταδικάσουμε τη Ρωσία και να απωθήσουμε την προώθηση του ‘νόμου της ζούγκλας’» δήλωνε νωρίτερα ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ερωτηθείς σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των Πούτιν και Λαβρόφ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν είναι δική του δουλειά να τα γνωρίζει». Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν είναι ο λαός της Ρωσίας, καθώς και ότι «ο Πούτιν δεν είναι ο ρωσικός λαός». Ο Ύπατος Εκπρόσωπος εκτιμά ότι τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν θα πλήξουν το 70% του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας.

Αναμένεται και τρίτο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά όχι τις επόμενες ώρες.



Παράλληλα, συζητείται η πιθανότητα αποκλεισμού της Ρωσίας στο παγκόσμιο σύστημα πληρωμών Swift παρότι αυτό θα προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην ΕΕ.



Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ από πλευράς του διευκρίνισε ότι η Γερμανία είναι θετική σε αυτή την εξέλιξη, ενώ αρχικά το Βερολίνο έφερνε αντιστάσεις στην προοπτική.

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε στη διάσκεψη των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ ότι η βρετανική κυβέρνηση θα επιβάλει άμεσα κυρώσεις κατά του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και του Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

