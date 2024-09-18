Μάχη για τη δεύτερη θέση δίνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με τη νυν αξιωματική αντιπολίτευση να δείχνει ότι χάνει σταθερά έδαφος, κατρακυλώντας στην 3η θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ.

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «κατοχυρώνει» τη 2η θέση, με ποσοστό 13%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο 10%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις πρόσφατες ευρωεκλογές.

Στην περαιτέρω μείωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει συμβάλλει και η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, με την εσωτερική διαμάχη να μαίνεται, φτάνοντας στην πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο Ανδρουλάκης πρώτος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ για αρχηγός

Ο νυν πρόεδρος, παρ' ότι αμφισβητήθηκε ευθέως από τους συντρόφους του στο κόμμα μετά τις ευρωεκλογές, φαίνεται, σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, να παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ για την προεδρία.

