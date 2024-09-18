Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: «Μάχη» ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη 2η θέση - Ποιον προτιμούν οι πολίτες για πρόεδρο στο κόμμα της Χαρ. Τρικούπη

Αρνητικός ο αντίκτυπος από τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την πρόταση μομφής στον Στέφανο Κασσελάκη - Πρώτος ο Ανδρουλάκης στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης και Κασσελάκης

Μάχη για τη δεύτερη θέση δίνουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με τη νυν αξιωματική αντιπολίτευση να δείχνει ότι χάνει σταθερά έδαφος, κατρακυλώντας στην 3η θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ.

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «κατοχυρώνει» τη 2η θέση, με ποσοστό 13%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο 10%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις πρόσφατες ευρωεκλογές.

Pulse

Στην περαιτέρω μείωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει συμβάλλει και η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, με την εσωτερική διαμάχη να μαίνεται, φτάνοντας στην πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

pULSE

Pulse

Pulse

Ο Ανδρουλάκης πρώτος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ για αρχηγός

Ο νυν πρόεδρος, παρ' ότι αμφισβητήθηκε ευθέως από τους συντρόφους του στο κόμμα μετά τις ευρωεκλογές, φαίνεται, σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, να παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ για την προεδρία.

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

Pulse

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημοσκόπηση Pulse ΣΚΑΪ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark