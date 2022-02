Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από νέα 40λεπτη επικοινωνία με τον Αμερικανό όμολογό του Τζο Μπάιντεν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις κυρώσεις στη Ρωσία και την αμυντική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία.



«Η ενίσχυση των κυρώσεων, η ουσιαστική αμυντική βοήθεια και ένας αντιπολεμικός συνασπισμός μόλις συζητήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ευχαριστούμε τις ΗΠΑ για την σθεναρή υποστήριξη στην Ουκρανία!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στον λογαριασμό του στο Twitter.



Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε εμφανιστεί δυσαρεστημένος από τη Δυτική αντίδραση στη ρωσική εισβολή, δηλώνοντας ότι «μείναμε μόνοι». Επίσης με βίντεο που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα δηλώνει ότι παραμένει στο Κίεβο που πολιορκείται από ρωσικές δυνάμεις. «Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κίεβο. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε βίντεο που αναρτήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο και την ομάδα του έξω από το προεδρικό μέγαρο.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!