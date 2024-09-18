Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για τον έλεγχο του καρκίνου του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στους άνδρες και αποτελεί μια νόσο με σημαντική ετερογένεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια πάθηση με δύο πρόσωπα:

• Μια θεωρητικά ''αθώα'' μορφή, η οποία δεν θα επηρεάσει την επιβίωση ούτε την ποιότητα ζωής του ασθενούς

• Μια πιο ''επιθετική'' μορφή που σύντομα θα γίνει επώδυνη και θανατηφόρα.

«Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του προστάτη είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα στον τομέα της ουρολογίας. Το PSA πρέπει να συνδυαστεί με άλλους προγνωστικούς παράγοντες, ή να χρησιμοποιηθεί με πιο προσεκτικό τρόπο για τον εντοπισμό ανδρών που διατρέχουν κίνδυνο συμπτωματικού ή απειλητικού για τη ζωή καρκίνου, χωρίς υπερδιάγνωση της νόσου. Απαιτείται μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο, σύμφωνα με την οποία οι μετρήσεις PSA θα είναι προσαρμοσμένες στον ατομικό κίνδυνο» επισημαίνει ο κ. Ιωάννης Μπουζαλάς Ουρολόγος - Διευθυντής ΣΤ΄ Ουρολογικής Κλινικής, Κλινική Ενδοουρολογίας και Ελάχιστα Επεμβατικής Αντιμετώπισης της Ουρολιθίασης, Metropolitan General.

Σκοπός του προσυμπτωματικού ελέγχου του πληθυσμού είναι η ανακάλυψη, εντός των ασυμπτωματικών ασθενών, αυτών με καρκίνο του προστάτη:

• Υψηλού βαθμού κακοήθειας

• Με κίνδυνο ανάπτυξης μεταστατικής νόσου

5 «χρυσοί» κανόνες για τον έλεγχο του καρκίνου του προστάτη με διαστρωμάτωση κινδύνου

1. Λήψη συγκατάθεσης (κοινή λήψη αποφάσεων)

• Ξεκινήστε συζητήσεις σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη του ελέγχου PSA στα 45-49 έτη

• Διαστρωμάτωση κινδύνου του ελέγχου και προσαρμογή των διαστημάτων επανελέγχου στην ηλικία, την υγεία και το προηγούμενο PSA του άνδρα

2. Μην ελέγχετε τους άνδρες που δεν θα επωφεληθούν

• Περιορίστε τον έλεγχο σε ηλικιωμένους άνδρες

• Περιορίστε τον έλεγχο σε άνδρες άνω των 60 ετών με PSA < 1 ng/mL

3. Μην κάνετε βιοψία χωρίς επιτακτικό λόγο.

• Επαναλάβετε το PSA.

• Απεικονιστικός έλεγχος με πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη (mpMRI)

4. Προτείνετε ενεργή παρακολούθηση για άνδρες με καρκίνο του προστάτη χαμηλού κινδύνου

5. Παραπέμψτε άνδρες που χρειάζονται θεραπεία κατά προτίμηση σε εξειδικευμένα κέντρα

«Η πρόληψη είναι μια υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου προς τον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο. Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, η σημασία και η αναγκαιότητα της προληπτικής ιατρικής αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία. Πολλές από τις ασθένειες του σύγχρονου κόσμου μπορούν να διαγνωσθούν πρώιμα και έτσι να αντιμετωπισθούν με επιτυχία.

Σήμερα η έγκαιρη διάγνωση είναι εφικτή, αρκεί κάθε άνδρας να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο πρόβλημα και να μάθει γι’ αυτό. Η θεραπεία της κάθε περίπτωσης είναι μοναδική, και ενώ σε άνδρες πάνω από τα 70 έτη αρκεί ίσως μόνο η παρακολούθηση, σε νέους ασθενείς η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση και επιθετική» καταλήγει ο κ. Μπουζαλάς.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.